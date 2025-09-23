Terence Crawford descarta enfrentar a David Benavídez

La división de peso supermediano tiene un nuevo rey, y su palabra tiene el peso de un campeonato indiscutido. A solo días de su histórica victoria, Terence Crawford ha puesto fin a las especulaciones sobre un posible enfrentamiento con el “Monstruo Mexicano”, David Benavidez.

A pesar de que Benavidez es un contendiente de élite y un rival muy deseado por los aficionados, Crawford ha sido contundente al expresar que el combate no está en sus planes.

En una reciente entrevista para Pound 4 Pound Podcast, el campeón reveló que su elección de subir de división para enfrentar a Canelo no fue aleatoria. La razón principal de su desinterés en Benavidez es, de hecho, la misma que lo llevó a aceptar el desafío de Álvarez: el tamaño del oponente.

José Benavídez descarta una pelea entre su hijo y Crawford. Crédito: David Becker | AP

Crawford no se anduvo con rodeos al referirse a la posibilidad de un enfrentamiento con Benavidez. Sus palabras dejan en claro que la diferencia de peso y complexión es la principal barrera.

“Benavidez es un tipo grande. Para qué decir que no pelearé con él, yo peleé con su hermano, y él también era un tipo grande cuando peleé contra él”, explicó Crawford, haciendo alusión a la experiencia de su pasado en el ring.

El nuevo monarca de las 168 libras hizo un contraste directo entre la anatomía de Canelo y la de Benavidez para justificar su postura, dejando en claro que el desafío de Benavidez es de una magnitud superior.

“La razón por la que consideré a Canelo es porque él no es un tipo grande. Puede que sea fuerte, pero no es un tipo grande”, añadió.

Para Crawford, la diferencia de tamaño es tan significativa que incluso bromeó sobre una posible subida de categoría más extrema.

“Es un tipo grande. Mejor voy a peso pesado si peleo con Benavidez”, sentenció, dejando en claro que su actual enfoque no incluye a un boxeador con un físico tan dominante en las 168 libras.

Con estas declaraciones, Crawford ha trazado una línea clara sobre su futuro inmediato. Mientras el mundo del boxeo espera su próximo movimiento, el campeón indiscutido del peso supermediano ha dejado en el aire una de las peleas más esperadas por los aficionados.

