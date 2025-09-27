Carlos Adyan lanza mensaje contra Nicola Porcella por hablar de Ninel Conde 

Carlos Adyan, presentador puertorriqueño de televisión, le escribió un mensaje a Nicola Porcella por las declaraciones que hizo acerca de Ninel Conde por no querer ir nuevamente a su vodcast ‘Cómplices del desmadre’, en el que participa también Wendy Guevara.

En su cuenta en X, el conductor de En Casa con Telemundo fue bastante tajante con el peruano, a quien le indicó: “Que tanto habla si para él es un privilegio tener a Ninel… quizás lo más grande que ha tenido en ese podcast”.

Que tanto habla si para el es un privilegio tener a Ninel… quizás lo más gran de que ha tenido en ese podcast 🤣 https://t.co/ppWorR1F9H — Carlos Adyan (@carlosadyan) September 24, 2025

Las declaraciones del periodista causaron revuelo, algunos para criticarlo y otros para apoyar su mensaje en defensa del ‘Bombón Asesino’, quien estuvo hace unas semanas participando en el reality show ‘La Casa de los Famosos México 3’.

¿Qué dijo Nicola Porcella de Ninel Conde?

En el capítulo 23 del vodcast, el creador de contenido explicó que le llegaron informaciones de que la intérprete de ‘Alma Rey’ no tenía intenciones de acudir nuevamente a su

“Ya Ninel Conde no quiere venir porque nos levanta el evento. Ya dijo que nos levantó el evento una vez, que no viene dos”, aseguró en la conversación que tuvo con Wendy Guevara y Sergio Mayer.

La youtuber indicó que fue el productor de su espacio el que la invitó, pero que ninguno de los conductores la llamó para eso.

Nicola después de esto, aseguró que la primera vez estaban algo reacios a que Ninel Conde fuera, pues creían que no iba a funcionar. “Me olvidé, nosotros la primera vez nos dijeron que invitáramos a Ninel porque quería venir antes de entrar a la casa y dijimos no, no, no va a funcionar, y dijimos que la condición para que viniera era que lo hiciera con Abelito. Esa fue la condición para que viniera y ahora dice que nos levanta el evento”, sostuvo.

Sigue leyendo:

· Carlos Adyan le responde a Aleska Génesis: “En lugar de odio, lo que siento es pena”

· Carlos Adyan le responde a Aleska Génesis: “En lugar de odio, lo que siento es pena”

· Aleska Génesis lanza mensaje luego del acercamiento de Dania a Luca en La Casa de los Famosos All-Stars