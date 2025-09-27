Martha Higareda enfrenta un drama familiar con su suegra antes de nacer sus gemelas

Martha Higareda y Lewis Howes están a poco de poder conocer a sus gemelas luego de un proceso tan complejo que vivió la actriz para poder quedar embarazada. Sin embargo, la disyuntiva en esta oportunidad la tiene ella, dado a una circunstancia inesperada donde la mamá de su esposo le dijo que se iba a mudar con ellos y se quedaría por al menos dos años juntos.

“Yo me llevo muy bien con mi suegra, es una señora muy padre, independiente. Resulta que ahora que viene el momento en el que voy a dar a luz, es lógico que la que va a venir a pasar un tiempo conmigo es mi mamá. Entonces, mi suegra nos escribió un correo que dice que ella se va a mudar con nosotros y que mínimo se va a quedar 2 años“, dijo en “De todo un mucho”.

Higareda se sorprendió al leer el correo que recibió de su suegra y se tuvo que sentar a conversar con su esposo, ya que ellos ahora están comenzando a tener su espacio familiar y eso no sería positivo para la relación. Por ello, de un lapso de 2 años, la pareja decidió que podrá quedarse solo por 60 días.

“Lewis y yo llegamos a un acuerdo: máximo 2 meses, con 1 mes de prueba y en ese tiempo le buscamos algo cerca, porque tú y yo estamos empezando nuestra familia”, le contó a Yordi Rosado.

Martha mencionó que su mamá también opinó sobre dicha situación y no se sintió completamente satisfecha. Además, la actriz dijo que cuando su progenitora y su suegra le hagan recomendaciones, ella solamente escuchará a su sangre por respeto y experiencia, y espera que sus decisiones no terminen afectando a nadie por ser madre primeriza y de gemelas.

“Mi mamá me dijo: ‘Yo voy a ir a tu casa, me voy a tratar de quedar el mayor tiempo posible, pero mi mamá vive a media hora de donde vivimos nosotros. Pero en lo que mi mamá sí me dijo: ‘¡Espérate tantito! Me vas a tener a mí diciéndome las cosas, vas a contratar a una enfermera y, aparte, ¿vas a tener a la mamá de Lewis?, ¿y qué pasa si yo te digo una cosa y ella te dice otra?“, explicó.

