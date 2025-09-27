Southwest Airlines enfrenta críticas por políticas de equipaje para prevenir incedios

Southwest Airlines, una aerolínea destacada por su enfoque amigable, informó que a partir de este 25 de septiembre implementó nuevas regulaciones que podrían dificultar una buena experiencia para sus usuarios.

A partir de esta fecha, la aerolínea indicó que exigirán a los pasajeros con dispositivos de movilidad retirar las baterías de litio, desatando preocupaciones entre los viajeros con discapacidad sobre su accesibilidad a los vuelos, ya que impedirá el uso de dispositivos de movilidad que funcionan con baterías, como sillas de ruedas y scooters.

Cuando estos aparatos funcionen con baterías de iones de litio, los usuarios tendrán que retirarlas antes de facturarlos, al inicio de su proceso de abordaje. Un vez retiradas, los pasajeros deberán llevar consigo las baterías a la cabina, con la salvedad de que no contarán en el límite permitido para el equipaje de mano o artículos personales de la aerolínea.

A Southwest Airlines anunciou que passageiros PLUS SIZE terão que comprar DOIS ASSENTOS em voos. pic.twitter.com/i1mliYF5zP — POPTime (@siteptbr) August 31, 2025

Southwest prepara más cambios en sus políticas

Incluso, la aerolínea indicó que posiblemente aplicarán más restricciones hacia finales de año, entre ellas, limitará el tamaño de las baterías que alimentan los dispositivos de movilidad. A partir del 11 de enero de 2026, Southwest exigirá a los pasajeros que las baterías de sus dispositivos tengan una capacidad máxima de 300 watts-hora. Después de esa fecha, no se permitirán baterías de mayor capacidad a bordo.

Si bien la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés) establece este límite para transportar baterías, también permite a los pasajeros llevar baterías de repuesto: una adicional de 300 watts-hora o dos con un máximo de 160 watts-hora.

¿Por qué Southwest realizó estos cambios?

Southwest explicó que estas medidas derivan de sus preocupaciones por mejorar la seguridad de los pasajeros. El vicepresidente de seguridad y protección de la aerolínea, Dave Hunt, proporcionó una explicación con un mensaje a sus empleados:

“Las baterías de litio se han convertido en una de las fuentes más comunes de humo e incendios en aeronaves. Si bien estos incidentes son poco frecuentes, el acceso rápido y la visibilidad son cruciales para la seguridad de todos a bordo. Al tomar medidas proactivas ahora, Southwest será una de las primeras aerolíneas estadounidenses en adoptar estos estándares más estrictos”.

Visuals of the cabin of KLM Boeing 777-300 (PH-BVP) that operated flight KL792 from Sao Paulo Guarulhos, SP (Brazil) to Amsterdam (Netherlands) on 5th August.



The aircraft was enroute over the Atlantic Ocean when a passenger's power bank overheated and emitted smoke, bringing… pic.twitter.com/umnm935P3J — FL360aero (@fl360aero) August 13, 2025

Además, aseguró que muy pocos pasajeros, alrededor del 0.1%, se verán afectados negativamente por este cambio en la normativa relativa a las baterías de sillas de ruedas y aclaró que planearán un mecanismo para que los pasajeros puedan retirar la batería mientras estén en el aeropuerto y puedan trasladarse hasta concretar su abordaje y descenso de los aviones.

El directivo aclaró que los clientes que compren billetes para vuelos posteriores a las fechas de septiembre o enero serán notificados en los próximos días, con detalles adicionales específicos relevantes para sus necesidades de viaje.

El riesgo de incendio en las baterías de litio

Los incendios de baterías de litio en aviones aumentan cada año, especialmente por cargadores portátiles. De acuerdo con la FAA un incendio de este tipo puede propagarse rápidamente y es difícil de extinguir. Por ello, la Agencia de Seguridad de la Unión Europea (EASA en inglés) y otras agencias también recomiendan llevar dispositivos electrónicos con baterías de litio en el equipaje de mano, no en la carga facturada, y nunca sobrecargar dispositivos electrónicos portátiles.

Entre las causas de los incendios las autoridades advierten:

Fuga térmica: Un sobrecalentamiento puede desencadenar una reacción en cadena que produce una combustión espontánea y gases inflamables

Un sobrecalentamiento puede desencadenar una reacción en cadena que produce una combustión espontánea y gases inflamables Daños: Daños físicos, defectos de fabricación, o sobrecarga de las baterías pueden provocar incendios

Daños físicos, defectos de fabricación, o sobrecarga de las baterías pueden provocar incendios Altas temperaturas: La exposición a altas temperaturas puede facilitar el inicio de un incendio

