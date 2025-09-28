Cuomo destaca que Adams prioriza a Nueva York al retirarse de la reelección

El exgobernador de Nueva York y actual candidato a la alcaldía, Andrew Cuomo, elogió este domingo la decisión del alcalde Eric Adams de retirarse de la carrera por la reelección, destacando que el mandatario local antepuso el bienestar de la ciudad a su ambición personal.

“La decisión que @ericadamsfornyc tomó hoy no fue fácil, pero creo que es sincero al priorizar el bienestar de la ciudad de Nueva York sobre la ambición personal”, escribió Cuomo en X.

El exgobernador señaló que la ciudad enfrenta “fuerzas extremistas destructivas que devastarían nuestra ciudad por incompetencia o ignorancia”, en aparente referencia al izquierdista Zohran Mamdani, quien lidera las encuestas, pero sostuvo que “no es demasiado tarde para detenerlas”.

También reconoció la trayectoria de Adams, subrayando que “el alcalde Adams tiene mucho de qué enorgullecerse con sus logros” y que su historia es “un testimonio del espíritu de esta ciudad”.

“El alcalde Adams tiene mucho de qué enorgullecerse con sus logros. Solo en Nueva York un niño criado en un barrio de Bushwick, que alguna vez trabajó como limpiacristales y empleado de correo, puede llegar a ser alcalde”, recordó.

El mensaje de Adams

Adams, que pese a ser demócrata buscaba la reelección como independiente, anunció su retiro el domingo, lo que dejó la contienda por la alcaldía en tres frentes: el asambleísta estatal Zohran Mamdani, que lidera las encuestas tras su sorpresiva victoria en las primarias demócratas de junio; Cuomo, que ocupa el segundo lugar en las mediciones; y el republicano Curtis Silwa, que vuelve a competir tras su intento fallido en 2021 y es conocido como fundador del grupo Ángeles Guardianes.

En su mensaje al anunciar el retiro de su campaña, el alcalde reconoció que la presión de los medios y la retención de fondos públicos por parte de la junta de financiación de campañas lo dejaron sin margen.

Y aunque no apoyó a ningún candidato, llamó a la cautela frente a promesas de cambios radicales, probablemente refiriéndose a Mamdani.

Por su parte, la campaña de Silwa aseguró en un comunicado que el republicano “es el único” capaz de derrotar a Mamdani.

“Nuestro equipo, nuestros recursos y nuestra financiación son inigualables. Y lo más importante, tenemos las mejores soluciones para ayudar a los trabajadores a poder quedarse en la ciudad y sentirse seguros”, afirmó la campaña del republicano.

