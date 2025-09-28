Dollar Tree: Los ocho productos comestibles básicos que no puedes olvidar

Dollar Tree, la cadena estadounidense conocida por sus precios bajos, se está ganando un lugar en la despensa de muchos hogares gracias a su oferta de productos básicos a un costo más accesible que en otros supermercados.

De acuerdo con un reporte del sitio especializado Right Livin, varios comestibles que se encuentran en sus estantes no solo son más baratos, sino que ofrecen buena relación calidad-precio, convirtiéndose en una opción para quienes buscan ahorrar sin sacrificar demasiado en sabor o practicidad.

Los ocho productos que conviene comprar en Dollar Tree

Frijoles enlatados : más económicos que en otras cadenas y una fuente práctica de proteína. Sirven como base para sopas o chiles.

: más económicos que en otras cadenas y una fuente práctica de proteína. Sirven como base para sopas o chiles. Pastas : fáciles de preparar, versátiles y a bajo costo, ideales para platos rápidos o recetas más elaboradas como ensaladas o risottos.

: fáciles de preparar, versátiles y a bajo costo, ideales para platos rápidos o recetas más elaboradas como ensaladas o risottos. Verduras enlatadas : una alternativa si no hay frescas disponibles. Su precio es competitivo y ayudan a mantener una dieta balanceada.

: una alternativa si no hay frescas disponibles. Su precio es competitivo y ayudan a mantener una dieta balanceada. Arroz : desde el grano largo hasta el integral con fibra extra, es más barato que en otros supermercados y se puede almacenar por largo tiempo.

: desde el grano largo hasta el integral con fibra extra, es más barato que en otros supermercados y se puede almacenar por largo tiempo. Avena instantánea : nutritiva, llenadora y lista en minutos. Los paquetes surtidos ofrecen variedad de sabores sin gastar de más.

: nutritiva, llenadora y lista en minutos. Los paquetes surtidos ofrecen variedad de sabores sin gastar de más. Sopas enlatadas : prácticas para un almuerzo rápido, con opciones clásicas como tomate o pollo con fideos.

: prácticas para un almuerzo rápido, con opciones clásicas como tomate o pollo con fideos. Salsas para pasta : la marinara es de las más recomendadas, aunque también hay alternativas para acompañar cualquier tipo de pasta.

: la marinara es de las más recomendadas, aunque también hay alternativas para acompañar cualquier tipo de pasta. Cajas de mac & cheese: una opción rápida y económica que sigue siendo un clásico tanto para niños como para adultos.

Una estrategia de ahorro en tiempos inflacionarios

Con la inflación aún afectando los bolsillos de millones de familias en Estados Unidos, Dollar Tree se posiciona como una alternativa para adquirir básicos de despensa a precios más accesibles.

Aunque no todos los productos del supermercado convienen en esta cadena, los expertos recomiendan aprovechar aquellos que combinan precio bajo, buena duración y facilidad de preparación.

