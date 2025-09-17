¿Es mejor comprar víveres en Dollar Tree que en Dollar General?

Con la inflación afectando los bolsillos de muchos hogares, cada vez más personas buscan formas de reducir sus gastos en alimentos sin sacrificar calidad. Dos de las opciones más populares para encontrar víveres a bajo precio en Estados Unidos son Dollar Tree y Dollar General, pero aunque ambas ofrecen descuentos, una suele ser más amigable con el presupuesto.

Dollar Tree: precios más bajos y consistentes

Aunque Dollar General cuenta con una gran presencia en el país, no es una tienda de a dólar en el sentido estricto, ya que solo dedica un pasillo a productos de un dólar y muchos de sus artículos superan ese precio. En cambio, Dollar Tree mantiene una política de precios más uniforme.

Desde noviembre de 2021, el precio base de sus artículos pasó de $1 a $1.25 dólares, y recientemente incorporó productos de mayor costo, pero aun así, en promedio, sus víveres siguen siendo más baratos que los de Dollar General.

Esto incluye productos básicos como espagueti, salsa para pasta, tortillas y frijoles.

Por ejemplo, una pizza congelada Red Baron cuesta $5 dólares en Dollar Tree, mientras que la misma pizza en Dollar General alcanza los $8.95 dólares.

Esa diferencia de casi $4 dólares puede ser significativa para los compradores que buscan ahorrar.

Las diferencias pueden estar en el tamaño

Sin embargo, hay un detalle importante: los productos de Dollar Tree suelen venir en presentaciones más pequeñas.

Esto significa que, aunque el precio por pieza sea menor, no siempre lo es el precio por onza.

Comparar el costo unitario puede marcar la diferencia al evaluar cuál tienda conviene más para las compras regulares.

Un ejemplo claro es el arroz: una bolsa de dos libras cuesta $1.25 dólares en Dollar Tree, mientras que la misma cantidad cuesta $1.75 en Dollar General.

Si alguien consume arroz de forma frecuente, esa diferencia de 50 centavos por compra puede acumularse con el tiempo.

Dollar General ofrece más variedad

Si bien Dollar Tree suele ser más barato, Dollar General supera a su competidor en otro aspecto clave: la variedad.

Su catálogo incluye más marcas y tipos de productos, lo que puede ser útil para quienes buscan opciones específicas o prefieren marcas reconocidas.

Además, factores como la ubicación, el ambiente de cada tienda y el surtido disponible pueden influir en la experiencia de compra, y esto varía según la zona.

En resumen, Dollar Tree gana en precio, pero Dollar General ofrece más variedad.

Para los consumidores que prefieren el ahorro en artículos básicos, Dollar Tree suele ser la mejor apuesta, mientras que quienes buscan marcas y variedad podrían inclinarse por Dollar General.

