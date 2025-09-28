El Aston Villa logró su primera victoria en la Premier League tras ganarle 3-1 al Fulham de Raúl Jiménez

El Aston Villa de Unai Emery consiguió este domingo su primer triunfo en la temporada 2025-2026 de la Premier League tras superar 3-1 al Fulham en Villa Park, en un partido que se definió en la segunda parte con el protagonismo de John McGinn y Emiliano Buendía.

El inicio fue complicado para los locales, ya que en el minuto 3 el mexicano Raúl Jiménez adelantó al Fulham con un cabezazo tras un córner ejecutado por Sasa Lukic. Sin embargo, el delantero mexicano apenas pudo festejar, pues se marchó lesionado a los 11 minutos.

El empate llegó antes del descanso gracias a Ollie Watkins, que aprovechó un envío largo de Lucas Digne y definió con una vaselina precisa.

Tras la reanudación, el Villa salió con mayor intensidad y en el 49’ John McGinn puso el 2-1 con un potente disparo desde la frontal tras asistencia de Emiliano Buendía. Apenas dos minutos después, el argentino sentenció el duelo con el 3-1 definitivo, culminando un centro de Watkins.

Con esta victoria, el conjunto de Emery abandona los puestos de descenso, aunque sigue en la parte baja de la clasificación. El Fulham, por su parte, se mantiene en la zona media de la tabla.

Sigue leyendo:

–Xabi Alonso tras goleada al Real Madrid: “No hemos estado a la altura”

–Mundo del fútbol despide a Sergio Busquets: “Uno de los mejores futbolistas españoles de toda la historia”

–Toluca sigue a paso de campeón y lidera el Apertura 2025 [Video]