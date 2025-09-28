Eric Adams abandona su candidatura a la reelección como alcalde de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció este domingo que no seguirá adelante con su campaña de reelección, decisión que marca un giro inesperado en la contienda por la alcaldía y deja el terreno abierto a sus principales rivales.

“A pesar de todo lo que hemos logrado, no puedo continuar mi campaña de reelección”, dijo Adams en un video de casi nueve minutos difundido en la red social X.

El demócrata, que había intentado mantenerse en la carrera como candidato independiente tras perder apoyos en su propio partido, reconoció que la presión de los medios y la retención de fondos públicos por parte de la junta de financiación de campañas lo dejaron sin margen para sostener una campaña competitiva.

El alcalde, elegido en 2021, afirmó que la especulación constante sobre su futuro terminó debilitando su capacidad de recaudar donaciones.

“Siempre los pongo a ustedes antes que a mí”, aseguró al dirigirse a los neoyorquinos, en un mensaje donde evitó respaldar a otro candidato y llamó a la cautela frente a promesas de cambios radicales, probablemente refiriéndose al izquierdista Zohran Mamdani.

“Los neoyorquinos deberían desconfiar de cualquier político o movimiento que afirme que debemos destruir por completo los sistemas que creamos juntos para dar paso a un nuevo orden, no probado, dirigido por supuestos salvadores”, añadió.

Reconfiguración del mapa

La retirada de Adams reconfigura de inmediato la carrera electoral. Con su salida, la pugna se concentra entre el socialista Zohran Mamdani, favorito en las encuestas, y el exgobernador Andrew Cuomo, que busca regresar al poder como independiente tras perder las primarias demócratas.

El republicano Curtis Sliwa completa el grupo de aspirantes con mayor visibilidad.

Aunque en repetidas ocasiones había asegurado que seguiría en la contienda, la realidad de las encuestas mostraba a Adams rezagado en cuarto lugar.

Adams, que enfrentó una imputación federal por soborno y financiamiento ilegal de campañas en septiembre de 2024, había visto su popularidad desplomarse, pese a que la administración Trump retiró posteriormente los cargos en busca de su cooperación en temas de inmigración. El escándalo, sin embargo, debilitó su imagen y terminó por cerrar sus opciones de continuidad en el cargo.

Sigue leyendo: