Ex UFC Wanderlei Silva noqueado en batalla campaña tras descalificación en pelea de exhibición [VIDEO]

El exluxhador de UFC debutó profesionalmente en el boxeo con una exhibición sacado de un guion caótico. El brasileño, que peleó en São Paulo, Brasil, terminó noqueado en una batalla campal que se originó después de su descalificación.

Silva debutó como boxeador la noche del pasado sábado en un combate del evento Spaten Fight Night ante el excampeón brasileño de boxeo, Acelino “Popo” Freitas. El pleito tuvo emoción, golpes y muchos golpes ilegales.

De hecho, “The Axe Murderer” fue advertido repetidamente por el referí debido a contactos no válidos, incluidos cabezazos intencionales. Esto generó que en el cuarto round el juez detuviera la pelea y descalificara Silva.

Su decisión hizo vaciar las esquinas y ambos equipos irrumpieron en el ring. La situación se salió de control y en medio del caos reinante se formó una salvaje pelea donde golpes llovían desde todas las direcciones.

Uno de los miembros del equipo de Freitas atacó a Silva por detrás y lo golpeó en la parte posterior de la cabeza. El impacto en la nuca lo sacudió, pero fue un puñetazo en la barbilla de otro colaborador el que lo terminó derribando a la lona.

Former UFC fighter Wanderlei Silva just got knocked out COLD in an all-out brawl 🤯 pic.twitter.com/FyYba7QeEJ — Happy Punch (@HappyPunch) September 28, 2025

Con Silva noqueado en el ring, la batalla campal continuó en el cuadrilátero. Su cuerpo tuvo que ser arrastrado a una de las esquinas para evitar ser maltratado por el tumulto.

El combate también formaba parte de la campaña política de Wanderlei Silva, quien busca un cargo como diputado federal. El evento tenía tintes promocionales más que deportivos.

Posterior al pleito, Popó Freitas declaró que Silva lo provocó y que “no se puede jugar con fuego”. Silva, por su parte, minimizó el incidente, diciendo que “todo forma parte del show” y que su campaña sigue adelante.

El reinado de Wanderlei Silva

Wanderlei Silva nació el 3 de julio de 1976 en Curitiba, Brasil. Es considerado uno de los peleadores más emblemáticos en la historia de las artes marciales mixtas. Debutó profesionalmente en 1996 y su ascenso llegó en Japón, donde se convirtió en el rostro de PRIDE Fighting Championships, la organización más prestigiosa de MMA en Asia.

Entre 2000 y 2006, Silva dominó la división de peso medio, acumulando récords de victorias, nocauts y defensas de título. Fue campeón durante más de cinco años, enfrentando a leyendas como Kazushi Sakuraba, Quinton “Rampage” Jackson y Dan Henderson.

A Sakuraba le ganó en tres ocasiones y a Rampage lo noqueó dos veces gracias a un par rodillazos que se volvieron virales antes de que existieran las redes sociales.

Su reinado terminó en 2007, cuando Henderson lo noqueó en una pelea por la unificación de títulos. Tras el cierre de PRIDE, Silva regresó a UFC, donde enfrentó a figuras como Chuck Liddell, Rich Franklin, Michael Bisping y Brian Stann, a quien noqueó en 2013.

En total, su récord en UFC fue de cinco victorias y siete derrotas. En 2017, Silva firmó con Bellator MMA, buscando una última etapa en su carrera. Peleó contra Chael Sonnen y Rampage Jackson, pero no logró victorias.

Su última pelea oficial fue en 2018, perdiendo por nocaut ante Jackson. Desde entonces, ha estado más activo en el ámbito político y mediático.



Sigue leyendo:

· Boxeador mexicano aspirante a policía detenido por supuesta posesión de droga

· Gervonta Davis confirma retiro tras enfrentar a Jake Paul: “El boxeo está muerto”

· Boxeador ghanés Ernest Akushey murió 11 días después de recibir impresionante nocaut