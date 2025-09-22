Boxeador mexicano aspirante a policía detenido por supuesta posesión de droga

El boxeador mexicano Ramón Barraza Celedón fue detenido por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) por supuesta tenencia de drogas para la venta. El púgil fue detenido con un presunto cargamento de estupefacientes listos para ser vendidos.

De acuerdo con el medio especializado ‘Solo Boxeo’, Barraza fue interceptado en una carretera de Tijuana por miembros de la FESC.

Al parecer, el vehículo donde se movía el boxeador había sido reportado como robado. Al momento de la inspección en carretera, se encontraron 22 libras de posible droga sintética.

Ahora, el boxeador fue puesto a disposición Fiscalía General de la República (FGR), que determinará la acusación y los cargos en su contra. Paradójicamente, Barraza estaba inscrito en un proceso de selección para ingresar a la FESC en 2026. Incluso había aprobado la segunda etapa.

Ramón Barraza Celedón es apodado como ‘El Temible’. En su carrera profesional logró establecer un récord de 22 victorias y una derrota.

Con apenas 25 años, Barraza debutó como boxeador profesional en abril de 2016, y no tardó en dejar huella: ganó sus cinco primeras peleas por nocaut, cuatro de ellas en el primer asalto.

En los años siguientes, sumó nueve triunfos más, pero en marzo de 2019, su racha invicta se detuvo tras caer ante Edgar Daniel Ahumada.

Tras esto, Barraza respondió con carácter: encadenó ocho victorias consecutivas, la más reciente frente a Luis Ángel Hernández García, hace apenas unos meses. En total, acumula 22 combates en nueve años, con 16 nocauts, lo que le otorga una contundente tasa de finalización del 72,73 %.

Su última pelea fue en junio de este año, consiguiendo una victoria. Era considerado una promesa del boxeo mexicano, con potencial para escalar a carteleras internacionales.



