Gervonta Davis confirma retiro tras enfrentar a Jake Paul: “El boxeo está muerto”

El boxeador invicto y actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en peso ligero, Gervonta Davis, confirmó que se retirará de la disciplina una vez enfrente a Jake Paul en una pelea de exhibición que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en Miami.

Justo como lo había dejado implícito posterior a su pelea ante Lamont Roach, que terminó en un polémico empate por mayoría de los jueces, Davis dijo creer en X (antes Twitter) que el boxeo está muerto y que por ello piensa dar un paso al costado.

“El boxeo definitivamente dio un giro. Pasó de ser esto a aquello, y este negocio no tiene lealtad. ¿Por qué habría de importarme? Actúo en consecuencia. El boxeo está muerto”, comentó en sus redes sociales.

La decisión quedó tomada luego que un internauta lo incitara a retirarse y este respondiera que lo hará en ocho semanas, coincidiendo con la fecha del enfrentamiento ante Paul.

La primera vez que Davis dio pistas de despedirse del boxeo fue en diciembre 2024 durante unas declaraciones a Sports Illustrated. Ahí, ratificó su intención de solo hacer dinero y poder vivir fuera del ojo público.

Un comentario que amplió meses más tarde cuando nació Gianni Bryant, su tercer hijo y segundo en su relación con Vanessa Posso.

“Esto es basura, una porquería. Me salgo. Estoy harto. No me importan los cinturones. No me importa nada de eso. Solo me importa conseguir mi dinero e irme de ahí. Estoy harto. Y no es solo el boxeo. Es todo. Yo también tengo hijos. Acabo de tener un niño. No quiero tener que seguir peleando y recibiendo golpes y todo eso“, explicó a Boxing Scene.

En caso de decir adiós, Davis cerrará su etapa en el deporte con un récord invicto de 30-0-1 con 28 KO, incluyendo un triunfo en mesa luego de haber caído ante Ryan García, que semanas más tarde fue anulado por la Comisión de Nueva York por el dopaje de King Ry.

