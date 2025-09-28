Irán califica de “injustificables” el restablecimiento de sanciones de ONU

La ONU anunció la reimposición de las medidas restrictivas de seis resoluciones del Consejo de Seguridad que estaban canceladas contra Irán, quien rechazó este domingo la reimposición de las sanciones por su programa nuclear, después del fracaso de las negociaciones con las potencias occidentales, considerándola una acción ilegal que no será obligatorio para ningún Estado miembro.

Las medidas incluyen un embargo de armas y un congelamiento de activos y actividades bancarias de empresas y particulares vinculados a los programas nuclear y balístico de Irán, informó DW.

ONU llama a los países a aplicar la medida

La agencia IRNA publicó que las sanciones de las resoluciones entrarán en vigor y se aplicarán de la misma manera que lo hacían antes de la adopción de la Resolución 2231 en julio de 2015.

La ONU llama a todos los países miembros a aplicar estas medidas, recogidas en resoluciones previas. Pero, la implementación práctica depende de cada país y no está claro cómo reaccionará China, que compra importantes cantidades de petróleo iraní.

Rusia dijo que no aplicará estas sanciones que, al igual que China, considera ilegales. El viernes, ambas potencias intentaron retrasar el plazo, sin éxito.

E3 activó snapback

Reino Unido, Francia y Alemania, el grupo de países denominado E3, activaron en agosto el mecanismo, denominado snapback, para restablecer los castigos en un plazo de 30 días. Medida impulsada pese a los intensos esfuerzos diplomáticos por el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abas Araqchi, y su equipo diplomático, reportó IRNA.

“Carecen de sustento legal y es injustificable”

Irán sostiene que sus actividades nucleares no tienen un objetivo militar y el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que la reactivación de las sanciones carece de sustento legal y es “injustificable”.

Este domingo,el rial, se hundió a un mínimo sin precedentes frente al dólar, según varios sitios web de divisas.

Por su parte, Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del parlamento afirmó que, con el restablecimiento de las sanciones, la población está lista para soportar cualquier presión. Enfatizó que la población defenderá los valores de la revolución.

Con información de IRNA y DW

