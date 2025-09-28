Lamine Yamal reaparece y guía al Barcelona al liderato de LaLiga tras 2-1 a la Real Sociedad

El regreso de Lamine Yamal ayudó al Barcelona y lo condujo al liderato de LaLiga. El joven extremo, que entró al campo en el minuto 58, apenas necesitó un minuto para asistir a Robert Lewandowski en el gol que selló la remontada (2-1) frente a la Real Sociedad en el Estadio Olímpico de Montjuïc.

El Barça monopolizó la posesión (86%-14% al descanso) y generó numerosas ocasiones, pero la Real Sociedad golpeó primero. A la media hora, un centro de Barrene encontró a Álvaro Odriozola, que regresaba a la competición tras nueve meses sin jugar, para poner el 0-1.

Fue un encuentro exigente para el conjunto de Hansi Flick, marcado por las rotaciones, las lesiones y la mente puesta en el duelo de Champions contra el PSG del próximo miércoles. El técnico alemán sorprendió con la titularidad de los jóvenes ‘Dro’ y Roony Bardghji, mientras que Pedri volvió a ser el faro en la creación.

Los azulgranas insistieron y encontraron premio antes del descanso gracias a un cabezazo de Jules Koundé tras un córner servido por Marcus Rashford, uno de los más activos en el primer tiempo.

En la segunda mitad, Flick movió piezas con el ingreso de Dani Olmo, pero la clave estuvo en la entrada de Lamine Yamal. El extremo encaró en su primera acción y asistió a Lewandowski para el 2-1, desatando la euforia en Montjuïc.

La Real no se rindió y rozó el empate con un disparo de Takefusa Kubo al travesaño en el minuto 84. En la jugada siguiente, Lewandowski también estrelló un balón en la madera, pero el marcador ya no se movió.

Con esta victoria, el Barcelona suma 19 puntos en siete jornadas, uno más que el Real Madrid, y se coloca como nuevo líder de LaLiga. La Real Sociedad, pese a su orden defensivo y la actuación de Álex Remiro (ocho paradas), se marchó de vacío tras rozar el empate en los instantes finales.

