Bielsa critica el exceso de gimnasio en el fútbol: “Tiene más que ver con el espejo que con los rivales”

En la apertura del curso 2025-2026 de la Academia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el técnico argentino Marcelo Bielsa ofreció una exposición de más de dos horas en la que repasó once sistemas tácticos y reflexionó sobre la preparación física de los jugadores.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su postura respecto al físico de algunos futbolistas actuales. “Soy de la idea de que esa musculatura desproporcionada que tienen los jugadores, especialmente en el tren superior, es un hecho estético”, señaló el entrenador de la Selección Uruguaya.

Para Bielsa, este tipo de preparación no siempre responde a una necesidad real en el terreno de juego: “No es un hecho vinculado con la necesidad competitiva. Porque hay jugadores que sí necesitan fortificar la capacidad de choque y oposición, pero soy mal pensado y creo que tiene más que ver con el espejo que con los rivales. Y que los jugadores insisten en esa musculatura, sin pensar que esa musculatura les quita algo vinculado con la técnica”.

El “Loco” insistió en que la rigidez física puede ir en contra del talento: “La rigidez es lo contrario de la soltura, y el gesto técnico reclama la facilidad que el cuerpo debe tener para moverse”.

En esa línea, reivindicó otras cualidades que considera clave para el fútbol creativo: “Soy un enamorado de algunas cualidades muy poco desarrolladas como el equilibrio, la lateralidad, el cambio de dirección, la educación del movimiento, la movilidad articular, la elongación, la flexibilidad. Porque todo eso hace al jugador más apto para la creación”.

