MTA revisa aumentos de tarifas propuestos tras protesta pública

La Autoridad Metropolitana del Transporte de Nueva York (MTA) está dando un paso atrás en varios de sus aumentos de tarifas propuestos que entrarían en vigencia en enero de 2026, luego de decir que recibió más de 1,300 comentarios por seis semanas de pasajeros, defensores y funcionarios electos.

El límite de siete días, que permite a los viajeros que hacen 12 viajes pagados en un periodo de siete días viajar gratis el resto de la semana, ahora solo aumentará $1 dólar, de $34 a $35. Previamente, había subido a $36 dólares.

Aún se espera que el costo de un solo viaje en metro o autobús aumente de $2.90 a $3 dólares, informó Gothamist.

Asimismo, la MTA revisó el vencimiento de cuatro horas para los boletos de Long Island Rail Road y Metro-North y a su vez permitirá que todos los tickets se puedan usar hasta las 4:00 de la madrugada del día siguiente.

El límite de edad para el programa de “tarifa familiar”, que permite que hasta cuatro niños viajen en las líneas de cercanías por $1 dólar cada uno con un adulto que para la tarifa, subirá de 11 a 17 años. Las familias además podrán usar este programa en cualquier momento de la semana. El descuento en este momento no aplica a los trenes de hora pico de la mañana hacia Manhattan.

En este sentido, se canceló el aumento tarifario propuesto del 4.4% para el servicio al oeste de Hudson de Metro-North, incluyendo las líneas Pascack Valley y Port Jervis.

La MTA explicó que la cantidad de comentarios públicos que recibió tras el anuncio de los incrementos de tarifas en julio fue cuatro veces la cantidad que recibió en el último aumento de tarifas en el año 2023.

La junta directiva de la agencia tiene previsto votar sobre los cambios revisados el martes de esta semana.

