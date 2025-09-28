Rusia acusa a Zelenski de no querer negociar un “acuerdo de paz justo” en Ucrania

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó este sábado a Ucrania y a varios países europeos de carecer de voluntad para alcanzar un “acuerdo de paz justo” en el marco de la guerra en Ucrania. Sus declaraciones se produjeron durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Hasta ahora, ni Kiev ni sus patrocinadores europeos parecen comprender la urgencia de la situación y no están dispuestos a negociar”, afirmó el canciller ruso, al tiempo que señaló que Europa estaría “obsesionada con el utópico objetivo de infligir una derrota estratégica a Rusia”.

Lavrov defendió que Moscú busca resolver las “causas originales” del conflicto y garantizar su seguridad. En esa línea, insistió en que solo sobre la base de la protección de los intereses vitales de Rusia y la restitución de los derechos de los rusos y rusohablantes en los territorios bajo control de Kiev se podría discutir un marco de seguridad para Ucrania.

El diplomático criticó a la OTAN por “ignorar” las preocupaciones rusas y expandirse hacia el este pese a las promesas hechas a los líderes soviéticos. También rechazó las acusaciones de que Rusia planea ataques contra la Unión Europea. “Rusia nunca ha tenido ni tiene tales intenciones”, subrayó.

Respecto a la relación con Estados Unidos, Lavrov dijo mantener “ciertas esperanzas” en el diálogo con Washington.

Aseguró que, pese a los estancamientos previos, en la actual administración estadounidense perciben “un deseo de facilitar la búsqueda de soluciones realistas a la crisis ucraniana y de desarrollar una cooperación pragmática sin adoptar posturas ideológicas”.

