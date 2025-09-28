Rusia reitera invitación a Donald Trump para que visite Moscú

El Kremlin confirmó este domingo que la invitación del presidente ruso Vladímir Putin a su homólogo estadounidense Donald Trump para viajar a Moscú sigue vigente.

“La invitación sigue en pie. Putin está dispuesto y se alegrará de reunirse con el presidente Trump”, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia TASS.

El ofrecimiento fue planteado por el jefe del Kremlin tras la reunión que ambos líderes mantuvieron en Alaska en agosto pasado. Hasta el momento, Trump no ha respondido a la propuesta.

Voluntad política en medio de tensiones

Peskov señaló que, a pesar de las “contradictorias declaraciones” de Trump sobre Rusia, lo esencial es que el mandatario estadounidense “mantiene el deseo de contribuir a la solución del conflicto ucraniano y la voluntad política para ello”.

“Y eso es lo más importante”, enfatizó el portavoz.

El miércoles, Moscú criticó como un “error” las afirmaciones de Trump en la Asamblea General de la ONU, en las que sugirió alentar a Ucrania a recuperar los territorios ocupados por Rusia.

En paralelo, el ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov informó este sábado que Rusia y Estados Unidos acordaron celebrar en otoño una tercera ronda de consultas para avanzar en la normalización de las relaciones bilaterales.

