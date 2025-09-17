Demi Lovato reaccionó al compromiso de Selena Gomez y Benny Blanco

La cantante Demi Lovato, quien confirmó la tercera película de ‘Camp Rock’, reaccionó al compromiso de su excompañera de Disney, la cantante y actriz Selena Gomez con el músico y productor Benny Blanco.

Demi Lovato fue invitada al programa Watch What Happens Live With Andy Cohen en donde aseguró que le deseaba lo mejor a Gomez luego de anunciar su compromiso. En una entrevista previa le preguntaron a Selena Gomez sobre sus excompañeros de Disney. La artista aseguró que es “genial verlos a todos haciendo lo suyo”.

“Escuché fragmentos de lo que dijo en el podcast. Fue muy, muy dulce. No podría estar más feliz por ella”, continuó la cantante de “Cool for the Summer”. “Está comprometida. Le deseo lo mejor”, dijo la artista al presentador Andy Cohen el martes.

En marzo de este año Selena Gomez y Benny Blanco lanzaron un álbum llamado I Said I Love You First, inspirado en su romance. Demi Lovato aseguró que escuchó el álbum completo de Gomez y Blanco e incluso dijo cuál fue su canción favorita.

“He escuchado el álbum. Realmente, realmente genial. Me encantan las canciones. ‘Bluest Flame’ fue mi canción”, dijo en referencia a una canción coescrita por Gomez, Blanco y Charli XCX.

Demi Lovato y Selena Gomez han coincidido en varios proyectos juntas a lo largo de sus respectivas carreras. En 2001, cuando eran unas niñas actrices, trabajaron juntas en Barney & Friends. Luego tuvieron sus propios proyectos en Disney. Selena Gomez protagonizó la serie ‘Los Hechiceros de Weverly Place’ y Lovato protagonizó ‘Sunny entre estrellas’. También trabajaron en películas como Camp Rock, protagonizada por Lovato y luego se unieron para la película de Disney Channel Princess Protection Program, que se estrenó en 2009.

Demi Lovato superó las adicciones causadas en su época como estrella juvenil y la artista se encuentra en una nueva etapa de su vida y carrera. La artista se casó recientemente con el cantante Jutes (nombre real Jordan Lutes) en mayo.

Sigue leyendo:

Snoop Dogg cancela concierto por polémica con productor

Acusan a Mon Laferte y Nathy Peluso de no pagarle a protagonistas de su nuevo video

Suspenden “indefinidamente” programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk