Sergio Ramos arremete contra el arbitraje de la Liga MX: “Qué vergüenza”

El experimentado defensor central de Rayados de Monterrey, Sergio Ramos, arremetió este sábado contra el arbitraje de la Liga MX que tuvo lugar durante el triunfo por la mínima de su equipo ante el Santos Laguna con el que continúan en la pelea por el torneo Apertura 2025.

A través de su cuenta de Instagram Ramos se refirió a la actuación del VAR en dicho encuentro ante Santos Laguna, que terminó anulando dos goles y calificando su actuación como una verguenza.

El exdefensor del Real Madrid ofreció su punto de vista en la cuenta de @delapandillatodalavida, que brinda actualizaciones de los Rayados, pero sin ocultar su molestia tras la polémica.

“Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego. Jejejeje. La falta que pita hoy, de chiste. Esto solo pasa aquí en esta liga. Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy”, dijo Ramos.

Ramos se refirió directamente a la falta que Luis Enrique Santander, árbitro principal, sentenció catalogando como falta una acción con José Abellá que terminó en gol anulado del español.

Ya previamente había sido anulado otro tanto para Monterrey del propio Ramos, que también fue víctima de un fuera de juego milimétrico, decretado desde el videoarbitraje.

A pesar de la queja de Ramos, Monterrey consiguió una importante victoria que le permite mantener el paso al Toluca con 25 puntos, producto de ocho victorias, un empate y dos derrotas en las primeras 11 jornadas del torneo Apertura en la Liga MX.

