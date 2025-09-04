Sergio Ramos quiere ganarse un Grammy en Monterrey con su nuevo tema

El histórico defensor del Real Madrid y actual jugador de Rayados de Monterrey, Sergio Ramos, ha sido tendencia esta semana luego de anunciar el lanzamiento de su primer sencillo musical titulado “Cibeles”, el cual dedicó a la casa merengue luego de su dolorosa salida de la institución española en el año 2021.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista con El Hormiguero de España, el jugador aseguró que uno de sus principales objetivos para los próximos años tras colgar formalmente los botines como deportista es el de dedicarse a la música; a pesar de esto todavía tiene el ferviente deseo de poder jugar por un par de años más para luego tomar las riendas de un equipo como director técnico.

“En este punto en el que estamos sí me gustaría dedicarle y compaginarlo con el fútbol para hacer esa transición en un futuro a corto plazo y hacer música de una manera buena, yendo de la mano con los mejores, intentando transmitirle a la gente una parte de mí”, expresó el jugador.

Ramos también fue cuestionado sobre cómo se ve dentro de los próximos 10 años al tomar esta clase de decisiones en medio de su carrera deportiva; considerando que tendrá primero un premio Grammy por su incursión en la música o ganando un trofeo de la Champions League como entrenador del Real Madrid. Sorpresivamente consideró que ganará ambas, aunque creo que es más cercano el premio musical que por su trabajo en los banquillos.

“Yo me veo con las dos, me veo el día de mañana ganando una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años, más cercano a una Champions como entrenador”, destacó Ramos.

“En esta etapa en la que me encuentro me apetece hacer música, transmitirle a la gente experiencias que he tenido, en estos 5-7 años sí me veo más metido en la música”, concluyó el futbolista de Rayados al asegurar que a pesar de mostrar este amor por la música no pierde su visión de poder ganar el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Sergio Ramos actualmente posee 39 años y se ha convertido en una pieza fundamental dentro del equipo azteca tras su llegada; en 22 partidos oficiales que ha disputado con Rayados cosecha un total de seis goles, superando a un gran número de contendientes de su misma posición al ser un defensa.

Actualmente Rayados de Monterrey se ubica en la primera posición de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2025 con un total de 18 puntos acumulados producto de seis triunfos y una derrota, estando prácticamente asegurando su pase a la Liguilla para poder luchar por un título de campeón que le ha sido esquivo a este club durante los últimos años.

