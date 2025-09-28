Un tiroteo en iglesia de Michigan deja heridos, la policía abate al agresor

Un tiroteo y posterior incendio en una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, dejó varios heridos, informaron este domingo autoridades locales.

El Departamento de Policía local señaló en Facebook que el tirador fue abatido y que en este momento no existe una amenaza activa para el público. La iglesia permanece en llamas mientras los bomberos trabajan en el lugar.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, indicó que agentes del FBI se han desplazado al sitio y calificó la violencia en un lugar de culto como “desgarradora y escalofriante”.

“Les pido que se unan a mí en oración por las víctimas de esta terrible tragedia”, agregó.

I am receiving briefings about what appears to be a horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI and @ATFHQ agents are en route to the scene now.



Such violence at a place of worship is heartbreaking and chilling. Please join me in praying for the… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 28, 2025

El director del FBI, Kash Patel, ofreció apoyo a las autoridades locales y definió el ataque como un acto “cobarde y criminal”.

La policía instó a los residentes a evitar la zona mientras continúan las labores de emergencia.

Varios videos difundidos en redes sociales muestran una densa cortina de humo saliendo del edificio, evidencia del incendio que acompaña al tiroteo.

El suburbio de Grand Blanc, ubicado cerca de Flint, Michigan, permanece en alerta mientras se realizan las investigaciones.

