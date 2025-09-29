Adamari López revela qué es lo primero que le ve a un hombre antes de una relación

Adamari López, actriz y presentadora puertorriqueña de televisión, contó qué es lo primero que le ve a un hombre para saber si puede o no tener algo más serio con él más adelante.

En el show Desiguales, transmitido por la cadena Univision, la ‘Chaparrita de Oro’, como también es conocida, reveló cuáles son esas cosas que no pueden fallar de alguien que intente pretenderla.

“A mí me gusta ver, si tengo la oportunidad, las manos y los pies, eso me dice mucho de su higiene”, comentó la también empresaria en el programa de televisión.

Además de esto, indicó: “Dependiendo de lo que vea, empiezo a mirar otras cosas, y obviamente que huela rico”.

Amara La Negra le preguntó en qué momento iba a poder ver eso y la boricua le contestó que siempre se da la ocasión.

Por su parte, la dominicana comentó también cuáles son sus intereses: “Yo lo primero que me fijo es en la sonrisa y los dientes. Un hombre que tenga la sonrisa impecable me dan ganas de besarlo, que me haga de todo, tú supiste, pero si tiene los dientes feos…”.

Karina Banda también participó en el debate y aseguró que para ella no solo es importante cómo luce, sino también cómo es con las demás personas. “Así esté guapísimo, buenísimo, si es un sangrón, no me interesa conocerlo”, afirmó.

Carolina Sandoval, quien estuvo invitada en el show, comentó otro aspecto clave y es el trato que el hombre tiene con su mamá, pues eso ayuda a prever otras cosas. “Como sea la relación con su mamá, es como va a tratar a las mujeres”, agregó.

Este tema ha sido la oportunidad perfecta para que el público conozca los gustos de Desiguales, pero en especial de Adamari López, quien ha sido muy mediática con sus relaciones, al salir con personalidades en el pasado como Luis Fonsi y el bailarín español Toni Costa.

Sigue leyendo:

• ¿Adamari López está lista para enamorarse de nuevo?

• Adamari López y su tensa experiencia al bañar a su hija con la mamá de Toni Costa

• Madre de Toni Costa responde a Adamari López: “Yo nunca me metí en nada” sobre su anécdota del baño de Alaïa