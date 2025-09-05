Adamari López y su tensa experiencia al bañar a su hija con la mamá de Toni Costa

En “Ada y Chiqui: De show” el pasado jueves estrenaron un nuevo capítulo y Adamari López contó un tenso episodio que tuvo con Toni Costa, quien es el padre de su hija, y también con su exsuegra, asegurando que al momento de bañar a Alaïa todo se volvía demasiado incómodo por la gran cantidad de indicaciones que le daban para que lo hiciera como otros creían correcto.

Doña Carmen es la madre de Costa y Adamari comenzó diciendo que la abuela de su hija no paraba de decirle lo que tenía que hacer, y el tema de la temperatura del agua siempre fue uno de los más frecuentes entre ellos, al punto de que admitió que la situación le terminó generando mucha incomodidad porque no la dejaban hacer las cosas por voluntad.

“Estaba Toni y estaba su mamá: que no, que hay que hacerle esto, que el agua está muy fría, que el agua está muy caliente, que la temperatura. En algún momento a mí me dio tanta rabia, entre las hormonas. Miren, báñenla ustedes y ya está”, le contó a su comadre.

La presentadora de televisión de origen puertorriqueño se preguntó cómo los demás eran capaces de cuestionar la manera en que ella podía realizar el aseo de su bebé, hecho que la molestó mucho. Agregó que también era necesario que la dejaran hacer las cosas como creyera conveniente, dado que aunque la persona se equivoque, finalmente termina siendo parte del aprendizaje como madre primeriza.

“¿Cómo me vas a decir que no sé ni siquiera bañar bien a la bebé? Soy la mamá. ¿Alguien me va a dejar hacer un poquito la tarea?”, cuestionó Adamari durante un nuevo capítulo de su pódcast donde hablaron de todo lo que puede ocasionar cuando las suegras se involucran en exceso en las cosas de sus nietos.

Algo que muchos no esperaban era que la madre de Toni Costa le respondiera la publicación, y es que Doña Carmen aprovechó para aclarar el motivo por el cual le daba cada consejo cuando nació Amaya, destacando que jamás lo hizo con ningún tipo de mala intención: “Yo nunca me metí en nada y Ada lo sabe. Si alguna vez dije algo del baño era por el aire acondicionado y recién salida del agua. Me daba miedo que se constipara”.

