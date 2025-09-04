Madre de Toni Costa responde a Adamari López: “Yo nunca me metí en nada” sobre su anécdota del baño de Alaïa

Adamari López, reconocida actriz y presentadora, está causando revuelo luego de que contó una anécdota compartida en el programa Ada y Chiqui: De Show, ya que en un extracto publicado en Instagram, la puertorriqueña recordó un momento tenso que vivió durante los primeros días de vida de su hija Alaïa, en el que se vio involucrada su exsuegra, Doña Carmen, y su exesposo Toni Costa.

Pero de inmediato Doña Carmen respondió a los señalamientos de Adamari López, destacando que siempre fue respetuosa con ella.

La situación ocurrió cuando Adamari intentaba bañar a la bebé, pero su exsuegra mostró preocupación por la temperatura del agua, lo que desató una reacción inesperada en la madre primeriza.

“Estaba Toni y estaba su mamá: que no, que hay que hacerle esto, que el agua está muy fría, que el agua está muy caliente, que la temperatura…”, recordó Adamari con tono jocoso, pero a la vez expresando molestia.

Se sintió frustrada

La actriz confiesa que la situación le generó tanta frustración, en parte por las hormonas postparto, que en un momento exclamó: “Miren, báñenla ustedes y ya está”.

Adamari, quien fue madre a los 40 años, detalló que se sintió cuestionada en su rol de madre: “¿Cómo me vas a decir que no sé ni siquiera bañar bien a la bebé? Soy la mamá. ¿Alguien me va a dejar hacer un poquito la tarea?”, expresó.

La respuesta de Doña Carmen

La reacción de Doña Carmen, madre de Toni Costa, no se hizo esperar. La abuela de Alaïa respondió al comentario de Adamari en el Instagram del programa Ada y Chiqui: De Show aclarando que nunca intentó entrometerse.

“Yo nunca me metí en nada y Ada lo sabe. Si alguna vez dije algo del baño, era por el aire acondicionado y porque la bebé recién había salido del agua. Me daba miedo que se constipara”, comentó.

A pesar de la anécdota, Adamari y su exsuegra mantienen una excelente relación, algo que la misma Adamari destacó en el programa.

“Carmen es una mujer noble que ama profundamente a sus hijos y los trata de proteger mucho. Ella sigue siendo la abuela de Alaïa, y tenemos una excelente comunicación”, afirmó.

Un momento tenso, pero sin rupturas

Este episodio dejó en evidencia la intensidad de las emociones que atraviesa una madre primeriza, especialmente cuando se enfrenta a los consejos y preocupaciones de otros familiares. Sin embargo, también resalta cómo, a pesar de las tensiones, Adamari y Doña Carmen continúan con una relación cordial y llena de respeto mutuo.

Adamari López ha dejado claro en varias ocasiones que su rol como madre es lo más importante para ella, y que, aunque las diferencias surjan en momentos tan delicados como los primeros cuidados de Alaïa, el amor y respeto familiar siempre prevalecen.

