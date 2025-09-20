¿Adamari López está lista para enamorarse de nuevo? 

La presentadora boricua Adamari López confesó en Desiguales si siente que ya es el momento para enamorarse de nuevo, luego de varios años separada de Toni Costa, con quien tuvo una mediática relación y a su hija Alaïa.

En el show de televisión, analizaron un tema de pareja y la ‘Chaparrita de Oro’, como también se le conoce, confesó que no está tan lista para volver a vivir con alguien.

“Yo quisiera en algún momento encontrarme con alguna pareja, pero me encantaría la convivencia. Aunque, al mismo tiempo digo ‘pero ya tengo una hija’, entonces como para qué quiero convivir con otra persona, ¿sabes? Estoy en ese medio”, comentó para hablar de las dudas que tiene.

Sherlyn estuvo de invitada en el programa de Univision y respaldó a la conductora de televisión. “Yo me sumo a tu lista, yo quiero un galán adoradísimo y que él viva en su casa y yo viva en la mía”, comentó.

Este debate generó varias opiniones, como la de Karina Banda, quien explicó que es necesario que las parejas compartan, pero que también tengan tiempo de extrañarse.

¿Por qué terminó Adamari López y Toni Costa?

En una entrevista con Yordi Rosado en marzo de 2024, la boricua contó los detalles detrás de su separación. “Cuando siento que hay un patrón en donde para mí las faltas de respeto en términos de pareja comienza a haber, no necesariamente verbales ni físicas, pero con acciones, con actos, con desplantes. Empieza a deteriorarse. Y vuelves y platicas y vas a la psicóloga y lo intentas y ves que hay un tiempo que lo trata de mejorar”.

En este sentido, comentó que también afectó la diferencia que ambos tenían para resolver los problemas, pues a ella le gusta conversarlo, mientras que el bailarín era más reservado.

Este y más factores los llevaron a ambos a separarse, pero pese a esto intentan llevar una relación cordial en pro de su hija, quien disfruta de ambos a pesar de que no están juntos como pareja.

