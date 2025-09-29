Antigua casa de Silvia Pinal podría convertirse en un museo

En las últimas semanas, ha habido rumores sobre el uso que se le puede dar a la icónica casa donde Silvia Pinal vivió durante años de su vida. Se ha dicho que la propiedad en Jardines del Pedregal, Ciudad de México, podría convertirse en un museo o en un centro cultural.

El programa de televisión ‘Ventaneando’ compartió una corta conversación que tuvieron con Efigenia Ramos, quien fue durante años la asistente personal de la actriz.

Un reportero del programa le preguntó directamente si era cierto que era una opción que el sitio fuera convertido en un centro cultural. Ella respondió: “Puede ser, pero no sé, ahí los vecinos pueden ser un poco difíciles“, hay que recordar que la propiedad está ubicada en una zona residencial con muchas más casas alrededor.

Agregó: “Yo lo último que vi el día que fui es que la estaban arreglando. Y por lo que yo vi, creo que sí estaban haciendo arreglos fuertes hacia la casa”. Aunque no es una certeza, Ramos dijo a ‘Ventaneando’ que posiblemente los arreglos están siendo pagados por Alejandra y Luis Enrique Guzmán.

Por los momentos no se ha aclarado si el museo o centro cultural estarán enfocados en la obra de Pinal o si estará dirigido a la promoción del trabajo de otros artistas.

Hay que recordar que desde la muerte de Silvia Pinal el pasado 28 de noviembre han surgido muchos rumores sobre la distribución de la herencia, la cual aún no se ha hecho porque, según han explicado los involucrados, hay mucha burocracia de por medio.

Antes de que se hablara sobre la posibilidad de convertir la casa en un centro cultural, también se había dicho que los herederos de Pinal tenían intención de venderla porque no podían hacerse cargo de los gastos que genera. En ese momento se dijo que Luis Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán estaban a favor de que se vendiera, pero Sylvia Pasquel no.

