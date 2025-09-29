Aumenta a cuatro la cifra de muertos tras tiroteo en iglesia de Michigan

La cifra de muertos tras el tiroteo en una iglesia mormona de Michigan el pasado domingo aumentó a cuatro, así lo confirmó el Departamento de Policía de Grand Blanc.

El atacante, identificado como Thomas Jacob Sanford, también murió en un enfrentamiento con dos agentes de la ley, elevando el total de muertes a cuatro, informó NBC News.

El tiroteo tuvo lugar en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la localidad de Grand Blanc. La Policía indicó que al momento del ataque, “cientos de personas” se encontraban en el servicio religioso. Dos de las víctimas fueron halladas dentro del recinto.

¿Cómo se produjo el mortal ataque?

El Jefe de Policía de Grand Blanc, William Renye, apuntó durante una rueda de prensa que dos de los cuatro fallecidos presentaban heridas de bala, según reportó el medio anteriormente citado.

El atacante, Sanford, quién proviene de la cercana localidad de Burton, Michigan, estrelló su vehículo contra la iglesia, abrió fuego y posteriormente provocó un incendio. El incidente comenzó aproximadamente a las 10:25 a.m., hora local, y el tirador fue neutralizado ocho minutos después, exactamente a las 10:33 a.m. En el lugar también se encontraron cerca de tres dispositivos improvisados.

Detalles sobre el autor y la Investigación

Mientras tanto, el FBI está a cargo de la investigación, y catálogó el tiroteo como un “acto de violencia selectiva“. Las autoridades precisaron que Sanford, quien utilizó un rifle de asalto, sirvió en la Marina entre junio de 2004 y junio de 2008, y llegó a alcanzar el rango de sargento como mecánico.

Durante su carrera militar, recibió condecoraciones, incluyendo la Medalla de Buena Conducta de la Marina, la Medalla de la Campaña de Irak, la de Servicio en la Guerra Global contra el Terrorismo, y la de Servicio de Defensa Nacional, información también destacada por NBC.

Amenazas adicionales tras el tiroteo

La Policía estatal atendió a varias amenazas de bomba adicionales en la comunidad, algunas dirigidas a iglesias, las cuales fueron desestimadas luego del trágico suceso. Mientras tanto, la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó el despliegue de agentes del FBI al lugar.

“Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia”, declaró la fiscal.

Por su parte, el presidente Donald Trump también se pronunció sobre el ataque, al asegurar estar siguiendo la situación.

“Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre hacemos. Mientras tanto, RECEN por las víctimas y sus familias. ¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR, DE INMEDIATO!“, apuntó Trump.

Con información de EFE

