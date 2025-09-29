El precio del permiso ESTA para viajar a EE.UU. se duplica a partir del 30 de septiembre

El costo del permiso electrónico de viaje ESTA, necesario para ingresar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visado, se incrementará a partir del martes 30 de septiembre de $21 a $40 dólares.

El ESTA (Electronic System for Travel Authorization) permite a los ciudadanos de 42 países viajar a Estados Unidos por turismo o negocios durante un máximo de 90 días sin necesidad de visa, siempre que cuenten con esta autorización electrónica.

Entre los países incluidos se encuentran la mayoría de los europeos, además de Israel, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Chile es el único país latinoamericano dentro del programa.

El aumento de la tarifa forma parte del paquete de recortes fiscales promovido por el presidente Donald Trump y aprobado por el Congreso en julio pasado. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los fondos adicionales se destinarán a tres fines: promoción del turismo, gastos operativos del sistema y aportes al fondo general del Departamento del Tesoro.

Esta medida se enmarca en una serie de iniciativas de la administración Trump orientadas a limitar la inmigración hacia Estados Unidos. Recientemente, el gobierno también anunció que la tarifa de las visas para trabajadores especializados H-1B subirá de 215 a $100.000 dólares.

También se implementará un nuevo cargo de $250 dólares para la mayoría de las visas de no inmigrante —como las de turismo, estudios, intercambio o trabajo— a partir de octubre.

