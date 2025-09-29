Estrella de Pittsburgh Steelers, Skylar Thompson, fue agredido y robado en Irlanda

El mariscal de campo Skylar Thompson, integrante del roster de los Pittsburgh Steelers, fue agredido y robado en Irlanda durante la madrugada del sábado, antes del duelo contra Minnesota Vikings.

La información fue revelada por Tom Pelissero, periodista de NFL Network, quien detalló que el incidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, hora local, mientras Thompson caminaba por las calles de Dublín.

El robo a Skylar Thompson ocurrió en la zona de Temple Bar, específicamente en el área de Dame Street, en Dublín. Se trata de una de las zonas más turísticas y concurridas de la capital irlandesa.

The #Steelers’ trip to Dublin wasn’t without some drama: Sources say backup QB Skylar Thompson got jumped and robbed Friday night in Dublin.



Thompson, who is on injured reserve, suffered minor injuries but is OK and with the team.



Statement from Steelers Spokesman Burt… — Tom Pelissero (@TomPelissero) September 28, 2025

Al parecer, un grupo de hombres lo habría interceptado, golpeado y despojado de sus pertenencias. A pesar del ataque, Thompson, actualmente en la lista de lesionados, no sufrió heridas graves, de acuerdo con el reporte inicial.

La organización de los Steelers se pronunció brevemente a través de su portavoz, Burt Lauten, quien confirmó a la cadena TMZ Sports que están al tanto de lo sucedido y colaboran con el equipo de seguridad de la NFL para esclarecer los hechos.

El incidente ocurrió en la antesala del enfrentamiento entre Pittsburgh y Minnesota, que se disputó el domingo. A pesar del revuelo, los Steelers lograron imponerse 24-21, mejorando su marca a 3-1 en la temporada.

Thompson, seleccionado por los Miami Dolphins en la séptima ronda del Draft 2022, ha disputado 10 partidos en sus primeras tres campañas. Este año se incorporó a Pittsburgh, aunque aún no ha debutado con el equipo.

En 2025, la NFL jugará siete partidos fuera de Estados Unidos. El primero ya se dio y fue en São Paulo, Brasil, donde Los Ángeles Chargers vencieron a Kansas City Chiefs en el encuentro inaugural, con show de medio tiempo de Karol G y transmisión gratuita por YouTube.

Tras el duelo en Dublín, quedan tres destinos en Europa en el calendario. El próximo 16 de noviembre, Washington Commanders enfrentará a Miami Dolphins en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid en España. Londres y Berlín completan el almanaque internacional más ambicioso de la NFL hasta ahora.



Sigue leyendo:

· “Por la cultura”: la campaña de la NFL que celebra la Herencia Hispana y premia a jóvenes latinos con becas de $25,000

· Bad Bunny sobre su show del Super Bowl LX: “Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”

· Pistolero de Nueva York que atacó sede de la NFL sufría Encefalopatía Traumática Crónica