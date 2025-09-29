Ex UFC Wanderlei Silva terminó desfigurado y con fractura nasal tras KO en batalla campal

El exluchador de UFC, Wanderlei Silva, terminó hospitalizado, con fractura nasal y el rostro desfigurado el pasado sábado en medio de una batalla campal en el ring en su pelea debut como boxeador en São Paulo, Brasil.

Silva terminó noqueado con un golpe de alguien que no era su rival en una batalla campal que se originó después de su descalificación en el cuarto asalto.

Fabricio Werdum, excampeón de UFC y segundo en el staff de Silva, confirmó en redes sociales que el “Hacha Asesina” sufrió una fractura nasal y requirió suturas faciales antes de ser dado de alta. “Las imágenes no mienten, fue un acto de maldad”, escribió Werdum.

En Instagram, Wanderlei Silva ha compartido varios videos donde detalla su estado de salud tras el brutal nocaut. En las imágenes, su rostro luce visiblemente afectado: uno de sus ojos permanece completamente cerrado, rodeado por un hematoma pronunciado, y las secuelas del impacto lo han dejado prácticamente irreconocible.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes. No me siento muy bien, con muchos mareos y un dolor de cabeza que simplemente no desaparecerá. Esta semana haré exámenes más detallados para saber si tuve algún trauma más grave en la cabeza”, explicó.

Wanderlei Silva debutó como boxeador la noche del sábado en el evento Spaten Fight Night, enfrentando al excampeón brasileño Acelino “Popó” Freitas. El combate tuvo emoción, intensidad y una preocupante cantidad de golpes ilegales.

Desde los primeros asaltos, “The Axe Murderer” fue advertido en varias ocasiones por el referí debido a contactos no permitidos, entre ellos cabezazos intencionales. En el cuarto round, tras reiteradas infracciones, el juez decidió detener la pelea y descalificar a Silva.

La decisión encendió los ánimos: las esquinas se vaciaron y ambos equipos irrumpieron en el ring. En medio del caos, se desató una pelea campal con golpes lanzados desde todas las direcciones.

Silva fue atacado por la espalda por un miembro del equipo de Freitas, quien lo golpeó en la nuca. Aunque el impacto lo sacudió, fue un puñetazo directo a la barbilla, propinado por otro integrante del equipo rival, el que lo derribó violentamente a la lona.

El combate también funcionó como vitrina electoral para Wanderlei Silva, quien actualmente busca un escaño como diputado federal. Tras el escándalo en el ring, Acelino “Popó” Freitas no se guardó nada: acusó a Silva de provocarlo y lanzó una advertencia: “no se puede jugar con fuego”.

Silva, en cambio, optó por bajar el volumen al conflicto. En sus declaraciones, calificó lo ocurrido como parte del show y aseguró que su candidatura sigue firme.

El combate de exhibición era el primero de Silva desde su retiro de MMA en 2018. En esa ocasión cayó por nocaut ante el icónico Rampage Jackson. Desde entonces, ha estado más activo en el ámbito político y mediático.

Originalmente, estaba pactado contra Vitor Belfort, quien se retiró semanas antes y fue reemplazado por Freitas.



