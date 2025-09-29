Terence Crawford fue obligado a bajar de su auto a punta de pistola por un policía (Video)

El boxeador estadounidense Terence Crawford vivió un tenso momento en Omaha luego de ser obligado a descender de un automóvil a punta de pistola por un oficial de policía, en un incidente que quedó registrado en video y que ya es objeto de una investigación interna.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se observa al boxeador retirándose lentamente el cinturón de seguridad, abriendo la puerta y levantando las manos, mientras un oficial apunta con su arma y le exige salir del vehículo. En un momento, Crawford responde: “No estoy buscando ningún arma”.

Según reseñó TMZ, el Departamento de Policía de Omaha, Nebraska, explicó en un comunicado que el hecho ocurrió poco antes de la 1:30 a.m., cuando agentes detectaron a un vehículo circulando de forma imprudente en el centro de la ciudad.

Según el reporte, al acercarse notaron un arma de fuego en el piso del lado del conductor, por lo que ordenaron a los cuatro ocupantes salir a punta de pistola. Posteriormente, se comprobó que todos tenían licencia para portar armas.

El alcalde de la ciudad John Ewing emitió un comunicado asegurando que la investigación será “exhaustiva y transparente”.

Crawford, de 37 años, mantiene un récord perfecto de 42-0 y es actualmente campeón indiscutible en peso welter y peso súper mediano.

