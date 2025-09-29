Hombre de Nueva York confesó en vivo haber matado y enterrado a sus padres, enfrenta dos cargos de asesinato

Un sujeto con problemas de salud mental de Albany hizo una escalofriante confesión en vivo de haber matado a sus padres ancianos y enterrarlos en su patio trasero, se enfrenta ahora a cargos por los asesinatos.

Identificado como Lorenz Kraus, de 53 años, se declaró inocente de dos cargos de asesinato y dos cargos de ocultación de un cadáver humano por el asesinato de sus padres, Franz y Theresia Kraus, quienes desaparecieron sin dejar pistas hace ocho años, en una comparecencia ante la corte.

Kraus, que habló durante una entrevista exclusiva que dejo perplejo a CBS6 el jueves, se mantuvo hermético en la audiencia.

“¿Los enterraste en la parte trasera de tu casa en Albany?”, preguntó Greg Floyd, de CBS6 durante la entrevista. “Sí”, respondió Kraus de manera escalofriante.

El hombre describió las muertes de sus padres enfermos como asesinatos por piedad. Su madre resultó lesionada al cruzar una calle y su padre ya no podía manejar luego de una cirugía de cataratas, recordó Kraus.

“¿Los asfixiaste? Asfixiaste a tus padres”, le cuestionó Floyd mientras balbuceaba, mientras el asesino trataba de retractarse de la confesión e invocar sus derechos bajo la Quinta Enmienda.

“Sí, básicamente”, manifestó Kraus, asintiendo con la cabeza.

“Mi padre, después de morir, mi madre puso su cabeza sobre su pecho y, después de unas horas, la terminé”, apuntó Kraus.

Posteriormente, precisó que había estrangulado a su padre con la mano y después estranguló a su madre con una cuerda.

Asimismo, dijo que le tomó varios días decidir presuntamente enterrar los cadáveres en el patio trasero de su casa suburbana, indicó.

Stone Grissom, director de noticias de la estación de televisión, explicó a The Times-Union que la entrevista sucedió cuando Kraus envió por correo electrónico a la prensa una declaración confusa de dos páginas y cargada de conspiraciones en las que tenía su número telefónico.

Grissom llamó a Kraus, quien le dijo que había enterrado a sus padres en el patio de su casa.

“Cuando le pregunté si los había matado, me respondió: ‘Me acojo a la Quinta Enmienda'”, aseguró Grissom.

El director de noticias prometió publicar la declaración de Kraus en el sitio web de la estación si el sujeto aceptaba acudir a una entrevista.

El ahora acusado, accedió y llegó en menos de una hora. Grissom se aseguró de que Kraus estuviera desarmado antes.

Asimismo, un oficial de policía vestido de civil estaba en el vestíbulo principal, donde se hizo la entrevista, señaló el director. Agregó que Floyd solo tuvo 10 minutos para prepararse.

“Pensé que estaba en una misión para encontrar la verdad de lo que sucedió”, expresó Floyd a The Associated Press.

“No me preparé para esto porque nos lo impusieron prácticamente sin previo aviso”, dijo Floyd. “Y creo que resultó ventajoso porque no llegué con un conjunto de preguntas preestablecidas”, añadió. “Simplemente, seguí el guion que me dio. Seguí lo que decía y reaccioné a ello.”

Al terminar la grabación, Kraus abandonó el edificio de CBS6 y fue puesto inmediatamente bajo custodia policial.

En una segunda entrevista exclusiva con el sospechoso desde la cárcel, Floyd le preguntó si sintió algún alivio tras su confesión.

“No es ningún alivio extra, no, en absoluto”, respondió Kraus, que ya estaba vistiendo una camiseta naranja usada para los reclusos.

“Me alegra que la gente conozca mi declaración, eso es importante para mí”, manifestó.

“Mi padre se relajó y estaba preparado, lo sabía. Hay una defensa legal y hay una defensa política. La ley más importante de este país es la Ley de Ratificación de Nueva York”, apuntó Kraus, posiblemente citando la Ratificación de la Constitución por el Estado de Nueva York en 1788.

Después siguió hablando de su deseo de crear una Junta de Síndicos para el Estado de Nueva York y de la necesidad de más opciones para resolver el problema de la creciente población de Baby Boomers.

“Pero, ¿quién eres tú para decidir, aparte de ser su hijo? ¿Esa decisión te corresponde? ¿Puedes ser Dios?”, preguntó el entrevistador.

“Puedes cumplir con tu deber hacia tus padres mientras te brindan retroalimentación, información, etc. No es una decisión de Dios, es una cuestión de qué vida estás tratando de darles a tus padres”, explicó Kraus.

Cuando se le preguntó que había estado haciendo en los últimos ocho años desde la muerte de sus padres, a lo que respondió que estaba “tratando de hacer una buena vida con ellos”.

El hallazgo de los cuerpos en el patio fue la culminación de una investigación de delitos financieros, donde las autoridades descubrieron que Kraus presuntamente había estado cobrando los beneficios del Seguro Social de sus padres asesinados.

“El público nunca supo nada hasta el martes, cuando una serie de vehículos policiales aparecieron en esa calle y comenzaron a registrar una casa y a cavar en el patio trasero”, señaló.

Rebekah Sokol, defensora pública, quien representó a Kraus en la audiencia del viernes, indicó que investigaría el proceso de la entrevista de la estación con su cliente.

“Si los medios de comunicación fueron esencialmente un agente de la policía en este asunto, eso podría generar dudas sobre si los comentarios (de Kraus) en la entrevista serían legalmente admisibles en el juicio”, manifestó Sokol.

El perturbado hombre era graduado de Albany High School y de la Universidad de Sienna, donde fue nombrado el mejor alumno de su carrera en ciencias políticas, reportó el Times Union.

Se le ordenó a Kraus que permanezca tras las rejas sin derecho a fianza.

