La Semana de la Moda de Milán se convirtió en set de grabación para ‘The Devil Wears Prada 2’

Hace unos meses, comenzó el rodaje de ‘The Devil Wears Prada 2’ en Nueva York, pero ahora parte del elenco se ha trasladado a Milán, Italia, para grabar algunas escenas durante la Semana de la Moda de Milán.

Este fin de semana, se vio a Meryl Streep y a Stanley Tucci en el desfile de Dolce & Gabbana, aunque no estaban viendo el desfile, sino grabando escenas en su papel de Miranda Priestly y Nigel, respectivamente.

Streep vestía una gabardina de vinilo de la colección Primavera-Verano 2025 de Dolce & Gabbana. En un video compartido por varios medios de comunicación se ve el momento en que llega a sentarse en primera fila.

Stanley Tucci y Meryl Streep estaban en primera fila del evento. Crédito: Luca Bruno | AP

Su viaje a Milán también fue una oportunidad para lograr un momento icónico entre Streep y la exdirectora editorial de ‘Vogue’, Anna Wintour, pues ella también estaba en el desfile.

Se ha hecho viral en las últimas horas un video en el que se ve a ambas abrazándose y conversando. Hay que recordar que se dice que el personaje interpretado por Streep está inspirado en Wintour.

Muchas personas han criticado la difusión que se le ha dado a partes del rodaje de la secuela de la película, la cual también es protagonizada por Anne Hathaway. Alegan que están viendo gran parte de la historia a través de fotos y videos de rodajes en la calle.

Aunque no se tiene certeza sobre cuál será la trama de la película, sí se sabe que el personaje de Anne Hathaway asiste a un funeral y que vive un momento romántico con un nuevo personaje.

Al elenco que se mantienen de la primera película, se han agregado nuevos nombres como Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Simone Ashley, Kenneth Branagh, Pauline Chalamet, Caleb Hearon y Patrick Brammall.

