Madonna contempló quitarse la vida durante una batalla legal con su ex

En una entrevista que realizó para el podcast ‘On Purpose’, conducido por Jay Shetty, Madonna habló abiertamente sobre uno de los periodos más oscuros de su vida y cómo su fe espiritual fue determinante para superarlo.

La “Reina del Pop” confesó que en momentos de profunda angustia llegó a considerar quitarse la vida.

“Hubo momentos en mi vida en los que incluso contemplé el suicidio”, recordó. “Y eso probablemente suene muy raro viniendo de mí, porque no soy emo. Pero pensé: ‘Ya no aguanto este dolor’”, aseguró.

Uno de esos episodios tuvo lugar en 2016, cuando la artista enfrentó una batalla legal por la custodia de su hijo Rocco Ritchie, fruto de su relación con el cineasta británico Guy Ritchie. Durante su gira Rebel Heart, el adolescente decidió mudarse con su padre a Londres, desatando un largo conflicto en los tribunales.

“Uno de los momentos más dolorosos de mi vida, en el que los árboles me impedían ver el bosque, fue cuando pasé por una batalla por la custodia de mi hijo, alguien intentaba arrebatármelo, y para mí era como: ‘mejor ya mátenme’”, comentó.

La cantante relató que, pese a estar devastada emocionalmente, debía continuar con su espectáculo cada noche.

“Estaba de gira por aquel entonces, así que tenía que subir al escenario todas las noches. Me quedaba tirada en el suelo de mi camerino, llorando. Pensaba que era el fin del mundo. No podía soportarlo, pero gracias a Dios ya no me siento así”, afirmó.

Madonna explicó que su estudio de la Cábala, disciplina mística del judaísmo con la que se ha identificado desde hace décadas, fue fundamental para sobreponerse a aquella crisis.

“En cuanto comprendes que lo que te está sucediendo es un desafío que, según el karma, debes experimentar, aprender de él y evolucionar a un nivel superior de conciencia, puedes ver ese evento, esa experiencia, como una lección y no como un castigo”, reflexionó.

Sigue leyendo: