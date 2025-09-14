Jennifer Lopez reveló que audicionó para ‘Evita’ pero perdió el papel ante Madonna

La cantante y actriz Jennifer Lopez reveló recientemente que audicionó para un papel en una importante película hace casi 30 años, pero perdió ante la ‘Reina del Pop’, Madonna.

Jennifer Lopez asistió a la proyección de Kiss Of The Spider Woman, su nuevo musical dirigido por Bill Condon y coproducido ella y su exesposo Ben Affleck en en Los Ángeles. La artista sostuvo un encuentro con la prensa y sorprendió al revelar que audicionó para la película ‘Evita’ de 1996 , una cinta dirigida por Allan Parker.

Lopez audicionó para interpretar a la famosa política argentina. A pesar de haber hecho su mayor esfuerzo, el papel protagónico se lo dieron a Madonna.

“Fui a una audición para Evita con (el director) Alan Parker. Estuve practicando durante semanas y canté con todo el corazón y (Parker) dijo: ‘Eres increíble. Sabes que Madonna tiene el papel, ¿verdad?’. “Dije: ‘Está bien, adiós. Un placer conocerte’”, dijo la cantante.

A pesar de haber sido rechazada para esta cinta, al año siguiente ‘La Diva del Bronx’ saltó a la fama al protagonizar ‘Selena’, encarnando a la famosa cantante de Tex-Mex asesinada por su asistente personal en 1995.

Jennifer Lopez ha hablado en el pasado sobre los papeles a los que ha audicionado y ha sido rechazada. Según dijo durante la alfombra roja del estreno mundial de Kiss Of The Spider Woman en el Festival de Cine de Sundance, fue rechazada de varias películas en el pasado.

“Recuerdo audicionar para Evita, para Chicago y para Nine; estuve muy cerca de conseguir Nine”, dijo a The Hollywood Reporter. “Había muchas cosas que siempre soñé poder hacer y simplemente no era el momento adecuado. Pero esto es lo correcto”, dijo.

JLo ha dicho que creció viendo musicales con su madre y sus hermanos, lo que inspiró su carrera artística. Según confesó, al prinicipio de su carrera pensó que actuaría en Broadway, pero terminó convirtiéndose en una actriz de Hollywood.

“Sinceramente, pensé que llegaría a Broadway porque empecé como bailarina y cantante, y hacía giras por Europa y Japón. Pensé: ‘Bueno, el siguiente paso sería Broadway’. Luego me enviaron a Hollywood y el resto es historia, y (mi carrera) dio un giro diferente”, dijo a The Hollywood Reporter a inicios de este año.

