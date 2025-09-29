Nicole Kidman y Keith Urban se separan después de 19 años de relación

La actriz australiana Nicole Kidman y el cantante de música country Keith Urban pusieron fin a su matrimonio después de 19 años juntos. La noticia fue adelantada por el portal Page Six, que citó a allegados de la pareja para confirmar la separación.

“A veces las relaciones simplemente siguen su curso, Kidman no quería la separación y estaba tratando de salvar las cosas”, comentó una fuente al medio. Otra persona cercana a la familia reveló que la distancia se habría consolidado desde principios del verano, cuando ambos comenzaron a vivir separados.

Según estas versiones, Kidman se encuentra al cuidado de sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. En paralelo, Urban habría adquirido una mansión en Nashville para establecerse de manera independiente.

“Kidman está manteniendo unida a la familia durante este momento difícil desde que Keith se fue, pues el cantante ha adquirido su propia residencia en Nashville y se ha mudado de la casa familiar”, agregó el otro informante.

La historia de amor entre Kidman y Urban comenzó en enero de 2005, cuando coincidieron en un evento en Los Ángeles dedicado a personalidades australianas. La conexión fue inmediata y, pocos meses después, anunciaron su compromiso.

La boda se celebró el 25 de junio de 2006 en la iglesia Cardinal Cerretti Memorial Chapel, en Sídney, Australia, en una ceremonia íntima donde solo asistieron familiares y amigos cercanos.

Hasta el momento, ni Nicole Kidman ni Keith Urban han hecho declaraciones públicas sobre la ruptura, lo que mantiene a sus seguidores atentos a que publiquen algún comunicado oficial.

