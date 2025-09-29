¡No comparta información! Detectan en NY esquema de estafas detrás de la distribución de reembolsos de impuestos por inflación

La gobernadora Kathy Hochul anunció recientemente que el estado ha comenzado a enviar cheques de reembolso por inflación a más de 8.2 millones de hogares en todo el estado de Nueva York, y las entregas continuarán durante octubre y noviembre. Aunque este lunes también lanzó una alerta.

Ante el “pitazo inicial” del envío de estos millones de cheques, también han aparecido en el juego los estafadores. Por ello, el gobierno estatal hace una advertencia: si usted aplica, no debe hacer nada, no debe participar en registros especiales, no debe compartir datos con absolutamente nadie, pues el proceso es automático. Simplemente espere su cheque, en su dirección de correo.

Esta semana el gobierno estatal reitera esta advertencia, porque ya se han detectado estafadores que envían mensajes de texto, mensajes de voz, correos electrónicos y correos directos a los contribuyentes solicitando información personal, para supuestamente garantizar el envío del beneficio.

Detrás de estas artimañas, los timadores buscan obtener información personal sensible, como números de Seguro Social o detalles de cuentas bancarias, para incurrir luego en extracción de dinero u otros esquemas delictivos.

Tampoco se le ocurra descargar en su teléfono o en su computadora, algún software o aplicación que sea enviado por correo o mensaje de texto, para supuestamente registrarse para obtener el cheque. Obviamente, no comparta sus claves personales, ni contraseñas, con absolutamente nadie.

“Quiero ser clara. Los neoyorquinos no tienen que hacer nada para recibir un cheque de reembolso por inflación, salvo cumplir con los requisitos de elegibilidad. El Departamento de Impuestos de Nueva York, ni el Servicios de impuestos Internos (IRS) llama, ni envían mensajes de texto para solicitar información personal”, advirtió la mandataria estatal.

¿Quiénes recibirán el cheque por inflación?

Usted es elegible para un cheque de reembolso por inflación si, para el año fiscal 2023, usted: presentó el Formulario IT-201, Declaración de Impuestos sobre la Renta para Residentes del Estado de Nueva York, declaró ingresos dentro de los límites de elegibilidad y no fue declarado como dependiente en la declaración de otro contribuyente.

Los contribuyentes que presentan una declaración conjunta con ingresos de hasta $150,000, recibirán un cheque de $400.

Los contribuyentes que presentan una declaración conjunta con ingresos superiores a $150,000 pero inferiores a $300,000, recibirán un cheque de $300.

Los contribuyentes solteros con ingresos de hasta $75,000, recibirán un cheque de $200.

Los contribuyentes solteros, con ingresos superiores a $75,000, pero inferiores a $150,000, recibirán un cheque de $150.

La gobernadora Hochul ha presentado estas ayudas como un “reembolso” a los neoyorquinos, debido a que el estado percibió ingresos por impuestos sobre las ventas superiores a los proyectados, en un contexto de incremento inflacionario en los últimos años.

Para obtener más información sobre la elegibilidad y otros detalles, visite la página web del Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York: ny.gov/inflationrefund.

Denuncie las estafas

Como aconseja el gobierno estatal en un comunicado, si ha sido estafado o cree haber recibido un correo electrónico, una llamada telefónica o un mensaje de texto sospechoso, denúncielo. Se están revisando, todas las quejas con prontitud y, si corresponde, se toman medidas correctivas.

Para obtener más información sobre estas trampas en contra los contribuyentes, visite la página web sobre estafas al contribuyente de la División de Protección al Consumidor.

Para obtener más recursos de prevención y mitigación del robo de identidad, llame a la Línea de Ayuda al Consumidor al 800-697-1220 o visite la página web del Programa de Prevención y Mitigación del Robo de Identidad de la División.

El dato: