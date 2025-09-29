Policía está buscando a tres personas por la muerte a tiros de un joven hispano en Queens

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) señalaron este lunes que estaban buscando a un trío de personas por su implicación con el tiroteo mortal de un adolescente de Queens el domingo en la noche.

La policía que respondió a una llamada del 911 cerca de las 7:40 de la noche hallaron a Jean Ríos, de 19 años, con un impacto de bala en el pecho e inconsciente cerca de la calle 64 y Grand Central Parkway, informaron.

Los paramédicos lo llevaron al Hospital Presbiteriano de Nueva York, Queens, donde fue declarado muerto.

Los tres sospechosos se fugaron del sitio a pie o en una motocicleta, indicaron las autoridades. Los agentes todavía no ha hecho detenciones en este caso mientras investiga un posible motivo del tiroteo, informó Gothamist.

La muerte del joven hispano sucedió menos de una semana después de que Sanjay Samuels, de 13 años, fuese asesinado a tiros en Cambria Heights, donde, de acuerdo con el NYPD, un joven de 16 años abrió fuego apuntando a la cabeza del menor en medio de una pelea frente a un Dunkin’. Samuels perdió la vida a causa de sus heridas el miércoles.

Los datos del NYPD muestran que no hubo tiroteos ni homicidios este 2025 hasta el 21 de septiembre en la Comisaría 112, que incluye Forest Hills. La comisaría no registro balaceras ni asesinatos en el mismo periodo del año pasado. En toda la Gran Manzana, estos crímenes han bajado aproximadamente un 20% y un 17% respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2024.

