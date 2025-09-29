Trump anuncia arancel del 100% a las películas producidas en el extranjero

El presidente Donald Trump anunció este lunes su intención de implementar un arancel del 100% sobre las producciones cinematográficas de origen extranjero.

El mandatario indicó que esta medida está destinada a frenar la supuesta “sustracción” del “negocio cinematográfico” por parte de otras naciones e inyectar un impulso a la industria cinematográfica estadounidense.

“Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran ‘un caramelo a un niño’. (…) Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, que parece no tener fin, voy a imponer un arancel del 100 % a todas las películas que se hagan fuera de EE.UU.”, declaró Trump a través de Truth Social.

Críticas de Trump al gobernador de California

El líder republicano reiteró sus críticas hacia el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, al que calificó de “débil e incompetente”. Trump advirtió que California, sede de Hollywood y eje de la producción cinematográfica nacional, “ha sido especialmente afectado”.

La imposición de un gravamen del 100 % a las producciones fílmicas realizadas fuera del país ya había sido adelantada por Trump en mayo. En aquella ocasión, el expresidente dio instrucciones al secretario de Comercio, Howard Lutnick, para trabajar en la aplicación de esta tarifa.

“¡QUEREMOS CINE HECHO EN ESTADOS UNIDOS, OTRA VEZ!”, después de señalar que la industria cinematográfica del país “está muriendo rápidamente”, dijo Trump en aquella ocasión.

Sin embargo, ni en la declaración previa ni en la reciente, el mandatario ha ofrecido claridad sobre la metodología para implementar estos aranceles ni ha especificado la fecha de entrada en vigor. Tampoco se ha precisado si el arancel aplicaría únicamente a los filmes con estreno en salas o si se extendería a las plataformas de streaming.

Aranceles de Trump no tienen freno

Desde su anterior mandato, Trump ha mantenido una estrategia de guerra comercial, aplicando gravámenes a diversos aliados comerciales. Estas tarifas han oscilado entre un 10 % y un 50 % en el caso de India y Brasil, apuntó EFE.

La semana pasada, el republicano ya había comunicado su intención de aplicar nuevos aranceles a partir del 1 de octubre. Dichas tarifas incluirían un 100% sobre las importaciones de medicamentos farmacéuticos, un 50 % sobre gabinetes de cocina y tocadores de baño, un 30 % sobre muebles tapizados y un 25 % sobre camiones pesados.

Sigue leyendo:

– Choque en el Congreso de Estados Unidos amenaza con cierre parcial del gobierno

– Hegseth convocó a altos líderes militares para reunirse con Trump en Virginia

– Trump propone gobierno en Gaza sin Hamás y liberación de rehenes, según fuentes egipcias