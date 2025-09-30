A un año de la desaparición de una niña en Maine, FBI ofrece recompensa para localizarla

El 23 de septiembre de 2024, Stefanie Damron, de 13 años, salió de casa para recorrer los bosques como comúnmente lo hacía, pero ese día ya no regresó. La Policía Estatal de Maine realizó una extensa búsqueda, pero un año después no han encontrado alguna pista que los lleve a encontrar a la menor. El FBI ofrece una recompensa de $15,000 dólares a quien ofrezca información para localizarla a salvo.

La tarde del 23 de septiembre de 2024, Stefanie y una de sus hermanas supuestamente discutieron. La niña salió de su casa y se adentró en el bosque. Sus padres estaban fuera en ese momento, y solo algunos de sus hermanos y su abuelo estaban en casa.

Cuando los padres regresaron, y no encontraron a Stefanie, intentaron buscarla, pero creían que, como en casos anteriores cuando salía a caminar por el bosque, regresaría a casa en pocas horas. “Desafortunadamente, esta vez no fue así”.

Miles de hectáreas recorridas

Los padres de Stefanie contactaron a la Policía Estatal de Maine y pocos días después, el FBI llegó para ayudar. El equipo de Despliegue Rápido de Secuestro de Menores (CARD) del FBI comenzó la búsqueda por toda la zona.

El FBI y la Policía Estatal de Maine, junto con otros voluntarios, han recorrido miles de hectáreas en busca de la niña. Han seguido pistas en Maine, en todo el país e incluso en Canadá.

José Rodríguez Aguilar, agente especial del FBI en Boston encabezó la búsqueda e investigación de la desaparición de la niña. Publicaron un cartel con los rasgos físico de la menor para solicitar la ayuda de la población.

Stefanie fue vista por última vez con vaqueros, camisa azul de manga larga y botas de montaña Harley Davidson negras. Al momento de su desaparición, medía 5″0′, pesaba 130 libras. Su cabello es castaño hasta los hombros y tiene ojos color verde. Tiene 14 años, pero a punto de cumplir 15.

Recompensa que los lleve a su localización

El FBI ofrece una recompensa de hasta $15,000 por información que conduzca al regreso sano y salvo de Stefanie o por información que conduzca al arresto y procesamiento de cualquier persona involucrada en su desaparición.

“La búsqueda continúa. Tenemos un trabajo que hacer y lo haremos con convicción, trabajando con todas las agencias involucradas”, compartió el agente Aguilar.

“Insto al público a continuar la búsqueda para mantener el caso con vida, difundiendo la historia en los medios y redes sociales, compartiendo la búsqueda de Stefanie con amigos y familiares, incluso si están en otros estados. Es fundamental que el caso no quede en un segundo plano. Esperamos el mejor resultado que es encontrar a Stefanie con vida”, añadió.

Stefanie Earleen-Jenn Damron nació el 6 de octubre de 2010 en Beckley, Virginia Occidental. Creció con sus padres y cinco hermanos, junto con un hombre mayor, sin parentesco, a quien se considera una figura paterna.

La menor fue educada en casa

Stefanie y su familia vivieron en Virginia Occidental, Texas e Illinois antes de mudarse a New Sweden, Maine, su residencia actual y donde vivía Stefanie antes de su desaparición. Todos los niños Damron han sido educados en casa desde una edad temprana y parecen haber tenido poca interacción con otros familiares y amigos fuera de su círculo inmediato.

“Los padres no querían exponer a sus hijos al público con tanta frecuencia. Así que, en cierto sentido, eso los mantuvo bastante protegidos, y sus padres decidieron educarlos como mejor les pareció dentro del terreno donde vivían”, indicó el agente Aguilar.

Las autoridades mencionaron que la niña le gustaba caminar por largo tiempo en el bosque, pero siempre regresaba a su casa, pues conocía muy bien la zona donde vivía, “así que no habría sido extraño que supuestamente se escapara y reapareciera un par de horas después”.

Si tiene información sobre Stefanie, llame inmediatamente al cuartel Houlton de la Policía Estatal de Maine al 1-800-824-2261 o al 207-532-5400. También puede comunicarse con el FBI al 1-800-CALL-FBI, a su oficina local del FBI o enviar una pista en línea en tips.fbi.gov.

