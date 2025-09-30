Belinda participó en el desfile de L’Oréal en París con una lesión en la rodilla

La cantante y actriz Belinda participó en “Le Défilé L’Oréal Paris – Walk Your Worth” como parte de la Semana de la Moda de París. Aunque la artista derrochó elegancia con su desfile sobre la pasarela, en sus redes sociales confesó que caminó frente a miles de personas con una lesión en la rodilla que le causaba mucho dolor.

Belinda volvió a participar en este importante evento de moda luego de que en la edición del año pasado sufrió una aparatosa caída en pleno desfile que se volvió viral en redes sociales. Aunque la artista se tropezó con los tacones que llevaba y cayó contra el suelo, se levantó rápidamente con la ayuda de la cantante brasileña Anitta y continuó con su desfile. Belinda bromeó sobre este incidente en lal edición pasada y celebró que esta vez no se cayó a pesar de tener una lesión en la rodilla.

Belinda aseguró que le dolía mucho al caminar ya que tiene el menisco roto y el ligamento cruzado lesionado.

“Increíble noche y esta vez no me caí!! además tengo el menisco roto y el ligamento cruzado lesionado cosa que tendré que arreglar en algún momento de mi vida me dolía mucho la rodilla al caminar pero eso no evito que me arriesgara… la verdad no sabía si lo iba a lograr pero siempre para adelante pase lo que pase…”, escribió Belinda en una publicación con una serie de fotos de su paso por el evento.

Esta edición del desfile de L’Oréal Paris estuvo inspirado en la solidaridad femenina. Varias artistas y celebridades femeninas desfilaron por la pasarela del importante evento de la marca de cosméticos. Actrices como Eva Longoria, Andie MacDowell, Jane Fonda, Hellen Mirren y Viola Davis desfilaron sobre el escenario bajo el lema Walk Your Worth, con el que la marca reafirmó su compromiso con la diversidad, la inclusión y el empoderamiento femenino.

También participó la cantante brasileña Anitta, quien se reencontró con Belinda en el escenario. Daniela Álvarez, exreina de belleza y presentadora colombiana, desfiló con su pierna prostética. Mary Fowler, futbolista australiana de las Matildas y del Manchester City, debutó en este evento de moda. La encargada de cerrar el desfile fue la super modelo Kendall Jenner.

Sigue leyendo:

SAG-AFTRA desaprueba a Tilly Norwood, “actriz” generada con IA

Fiscalía pide al juez más de 11 años de cárcel para ‘Diddy’ Combs por “décadas de abuso”

Yuridia aclara que no sacó a Ángela Aguilar de la canción “Qué agonía”