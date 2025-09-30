Fiscalía pide al juez más de 11 años de cárcel para ‘Diddy’ Combs por “décadas de abuso”

La Fiscalía solicitó a un juez federal de Nueva York que sentencie al rapero Sean “Diddy” Combs a más de 11 años de prisión luego de ser declarado culpable de dos delitos de prostitución.

Los fiscales del caso señalaron en una carta dirigida al juez federal del caso, Arun Subramanian, que el magnate musical cometió “décadas de abuso” y otras conductas delictivas y citó a una de sus acusadoras, quien dijo vivir con miedo ante la posible liberación del magnate musical.

“A lo largo de este caso y durante el transcurso de un juicio de siete semanas, este tribunal han visto bastante pruebas que demuestra la conducta delictiva del acusado, perpetrada durante más de una década”, dice la carta de la Fiscalía dirigida al juez.

En la carta la fiscalía apunta que si bien Combs “no será castigado por los delitos de los que fue absuelto”, la pena por los crímenes por los que sí fue condenado “debe tener en cuenta la manera en que los cometió”.

La audiencia de sentencia de Combs está prevista para este viernes, en la que Subramanian dictará la condena del rapero tras ser hallado culpable en julio de transporte para ejercer la prostitución. El jurado lo exoneró de los cargos más graves que afrontaba, de tráfico sexual y crimen organizado.

“Sus delitos son graves y han justificado sentencias de más de diez años en múltiples casos para acusados que, como Sean Combs, recurrieron a la violencia y generaron temor en otros”, dice la misiva de la fiscalía.

La cantante Cassie Ventura, expareja de Combs durante más de 10 años y una de las principales testigos en el juicio en contra del rapero, envió una carta al juez el lunes expresando su preocupación ante la posible liberación de Combs. Cassie Ventura testificó haber sido víctima de maltrato físico, abuso sexual, extorsión y otros delitos durante el tiempo que fueron pareja.

“Todos los días tengo pesadillas y sigo necesitando tratamiento psicológico para lidiar con mi pasado. Me preocupa que Combs o sus cómplices vengan por mí o por mi familia”, escribió Ventura, quien se convirtió en madre pocos días después de testificar en contra de Combs.

