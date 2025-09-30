Yuridia aclara que no sacó a Ángela Aguilar de la canción “Qué agonía”

Yuridia, a través de sus redes sociales, compartió un mensaje en el que menciona a Ángela Aguilar para aclarar una controversia con su colega, en la cual ella se está viendo afectada, dado que algunos medios de comunicación dijeron que ella aparentemente había sacado a la esposa de Christian Nodal de “Qué Agonía” al no cantarla juntas. Por ello, mostró su desacuerdo con la gran cantidad de comentarios negativos que se registran en su contra.

Además, pidió que no usen sus perfiles para destruir a una persona, ya que nunca ha estado de acuerdo con esa dinámica: “Solamente quiero replicar algunas cosas que no me gustan a mí y no me están gustando. Están utilizando mis redes sociales y me están queriendo meter en el pe** del hate hacia Ángela Aguilar. Neta, no me usen a mí para tirarle hate a ninguna persona, a mí no me gusta eso”.

Yuridia no dudó en estallar en contra de aquellos que no dejan de decir que ella decidió sacar a Ángela del tema, pero no fue cierto, dado que se vio en la obligación de cantarla sola porque está de gira, y la hija de Pepe también tiene sus compromisos y no pueden estar juntas siempre.

“La primera cosa que quiero decirles es que yo no saqué a Ángela Aguilar de ‘Qué Agonía’, esa canción es su canción y ella es bienvenida a cantar esa canción conmigo o sin mí. Cuando ella quiera, ella puede hacer lo que ella quiera”, dijo.

Antes de finalizar su video, mencionó que antes de hacer tantos comentarios negativos hacia un artista, lo mejor es no seguir escuchando su música, ya que no le ve sentido alguno a la gran cantidad de opiniones negativas hacia un ser humano. Aunque asegura que no tiene autoridad para mencionar lo que deben hacer o no, sí explicó que ese comportamiento no es sano.

“Si ustedes quieren mandar un mensaje hacia un artista, lo mejor es dejar de escuchar a ese artista. Ya meterse a redes sociales a tirar hate nomás por hacerlo, porque ya todo el mundo lo está haciendo, se me hace demasiado. Yo no soy quién para decirles qué hacer, pero ya no hay necesidad de estar tirando hate. Los quiere mucho, la tía Yuridia. Bye”, dijo.

