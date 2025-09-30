Cómo ser miembro de Costco sin pagar la membresía completa

El costo de la membresía anual de Costco puede ser un obstáculo para quienes no son compradores frecuentes. Lo cierto es que existen varias formas de acceder a sus beneficios sin pagar la tarifa completa.

Una de las estrategias más conocidas es esperar las promociones especiales de Groupon. Esta plataforma suele ofrecer membresías de Costco con descuentos y créditos de regalo, por lo general una vez al año.

Por ejemplo, en la temporada de otoño de 2025 se lanzó una promoción que incluía $100 dólares de crédito para compras mayores a $200 dólares al adquirir la membresía estándar Gold Star.

De esta manera, una sola visita con una compra grande puede cubrir el costo inicial.

Otra alternativa son las ofertas en Stack Social, donde los descuentos suelen ser más modestos, pero con vigencia más prolongada.

En septiembre de 2025, por ejemplo, los nuevos socios recibieron una tarjeta digital de $20 dólares como incentivo, lo que también ayuda a recuperar parte del gasto de inscripción.

Más allá de las promociones, existen maneras de optimizar el pago compartiendo la membresía.

Costco permite que un mismo domicilio cuente con dos tarjetas, lo que significa que un familiar, pareja o compañero de vivienda puede tener acceso propio sin costo adicional, reduciendo a la mitad la cuota anual.

Además, cada socio puede ingresar con hasta dos acompañantes.

Aunque los invitados no pueden pagar directamente en caja, es posible dividir los artículos comprados después de salir de la tienda, lo que resulta útil para quienes no necesitan grandes volúmenes de productos o desean repartir los gastos.

En conclusión, aprovechar promociones externas, compartir la membresía en el hogar o realizar compras grupales son métodos efectivos para disfrutar de Costco sin pagar de más.

Con un poco de planificación, los beneficios de pertenecer a este club pueden resultar mucho más accesibles.

