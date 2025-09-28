Costco celebra el otoño con productos de temporada que conquistan a los amantes de la repostería

El otoño llega cargado de aromas y sabores característicos: calabaza, canela, vainilla y manzanas crujientes, ideales para quienes disfrutan de repostería, guisos y cenas reconfortantes. Este año, Costco se posiciona como el destino preferido para aprovechar productos de temporada sin gastar de más, desde pasteles hasta snacks y panes listos para disfrutar.

Entre los productos más destacados está el pastel de calabaza Kirkland Signature, elaborado con calabazas Dickinson, que ofrece 58 onzas por solo $6.80, suficiente para toda la familia con sobras para varios días.

Dale gusto al paladar

Otra delicia que regresa es el Pumpkin Cheesecake, un pastel de queso especiado con calabaza sobre una base de galleta graham, coronado con crema batida infusionada de calabaza, ideal para cerrar una comida otoñal o para sorprender en reuniones familiares.

Los Pumpkin Streusel Muffins también vuelven a los estantes, con su característico streusel de mantequilla y sabor especiado a calabaza. Se pueden disfrutar calientes directamente del horno o fríos, perfectos para quienes buscan un desayuno rápido o un snack a media tarde. Para los que prefieren opciones saludables, los SnakYard Organic Sweet Potato Sticks, hechos únicamente con camote orgánico y un toque de sal marina, ofrecen un bocado dulce y salado, ideal para picar mientras se realizan otras actividades.

Más opciones

El otoño en Costco también incluye panes y opciones de cena listas para servir. El Cranberry Walnut Round, con arándanos y nueces, es un pan suave y esponjoso que combina con ensaladas de manzana o sopas de temporada. Para un dulce clásico, los Gen Bake Apple Fritter Donut Bites combinan canela, azúcar y manzanas de Washington, creando un snack perfecto que desaparece rápido de la mesa.

Finalmente, la Chicken Pot Pie Kirkland Signature ofrece una comida completa y reconfortante. Su corteza dorada y relleno cremoso de pollo y verduras permite disfrutar de una cena casera sin complicaciones. Basta con hornearla para tener un platillo caliente y satisfactorio para toda la familia.

Con estas opciones, Costco se consolida como un destino para los amantes del otoño, ofreciendo productos que combinan conveniencia, sabor y tradición estacional, desde desayunos y snacks hasta postres y cenas completas, todo listo para disfrutar sin sacrificar tiempo ni calidad en la cocina.

Sigue leyendo: