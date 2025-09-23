Por qué no deberías enviar a tus hijos a tomar muestras gratis en Costco

Las muestras gratis son uno de los grandes atractivos de Costco, tanto para adultos como para niños. Sin embargo, la cadena ha reforzado una regla que podría decepcionar a los más pequeños: ningún menor puede recibir una muestra sin estar acompañado de un adulto.

La norma no es nueva, pero en los últimos meses se ha vuelto más estricta. Padres y usuarios han relatado que, si los niños intentan acercarse solos a un módulo de degustación, se les niega la muestra e incluso, en algunos casos, se les ha pedido identificación si parecen ser menores de 18 años.

Aunque Costco no ofrece alcohol gratis en Estados Unidos -solo en algunas sedes internacionales-, la medida busca reducir riesgos.

El principal motivo de esta restricción son las alergias alimentarias, que podrían comprometer la salud de los menores y, al mismo tiempo, implicar responsabilidades legales para la empresa.

Además, con este control, Costco garantiza que los padres sepan exactamente qué están consumiendo sus hijos.

Algunos clientes creen que también se trata de una medida de orden, ya que más de un niño –e incluso adultos– han intentado tomar muestras antes de que estén listas o sin autorización del personal.

Para evitar estas situaciones, los trabajadores encargados de los módulos, que en realidad no son empleados directos de Costco sino de la empresa Club Demonstration Services (CDS), deben seguir protocolos estrictos.

Por ejemplo, si un cliente toca algo fuera de la bandeja de degustación o el dispensador de servilletas, el producto se desecha o se desinfecta de inmediato.

Por otro lado, Costco no limita la cantidad de muestras que un cliente puede tomar en cada estación, aunque se espera que los compradores sean considerados con los demás.

Los fines de semana y entre la media mañana y la tarde suelen colocarse más puestos de degustación, lo que aumenta la afluencia de curiosos.

En definitiva, las muestras no solo son un incentivo para el consumidor, sino una estrategia comercial que refuerza la lealtad hacia la tienda. Pero si piensas enviar a tus hijos a buscar un bocado gratis mientras haces las compras, mejor acompáñalos: de lo contrario, volverán con las manos vacías.

