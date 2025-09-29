Mujer encuentra $100 en el piso de Walmart con un mensaje de un extraño

Un simple día de compras terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable para una familia en Carolina del Norte. Lo que parecía una visita rutinaria a Walmart se transformó en una historia de bondad anónima que rápidamente llamó la atención de la comunidad.

Un hallazgo inesperado

Julia Stultz acudió con su hijo a un Walmart en Charlotte cuando, en la sección de ropa infantil, el pequeño vio un sobre tirado en el piso.

Intrigada, Stultz lo recogió y descubrió que no era cualquier papel olvidado: en el exterior se leía un mensaje que decía “Con amor, amén” y al reverso una frase aún más sorprendente: “Si esta tarjeta te encontró, ábrela. Es tuya. Dios te está bendiciendo continuamente”.

Dentro había una tarjeta con un mensaje escrito a mano y cinco billetes de $20 dólares, sumando un total de 100 dólares.

El texto añadía: “Que este regalo te traiga un poco de paz hoy. Algún día, por favor pásalo a otra persona. ¡Que las bendiciones de Dios estén siempre contigo! Tu amigo”.

Una muestra de generosidad

Stultz compartió con Queen City News que el gesto la conmovió profundamente y que, aunque probablemente nunca pueda agradecerle directamente al autor de la sorpresa, está muy agradecida.

“Fue algo completamente inesperado, pero que nos recordó que todavía hay bondad en el mundo”, explicó.

Otros clientes del supermercado también se mostraron emocionados con la historia.

Akili Omari, quien se encontraba en el lugar, señaló: “Siempre me he preguntado si realmente pasan cosas así en el mundo y siempre he dicho que si alguna vez tengo la oportunidad de pagar un gesto así, sin duda lo haría”.

No es un caso aislado

Historias similares circulan en redes sociales. En TikTok, una usuaria identificada como @wherestayo narró cómo decidió ayudar a un hombre sin hogar que intentaba refugiarse en un apartamento vacío de su vecindario.

En lugar de enfrentarlo o llamar a la policía, prefirió preguntarle qué necesitaba. La mujer lo invitó a su porche, le preparó un burrito y hasta le pagó un viaje en Uber para que pudiera trasladarse a donde quisiera.

Tanto el gesto anónimo en Walmart como la acción compartida en TikTok muestran cómo pequeños actos de generosidad pueden tener un impacto enorme, recordándonos que la empatía y la solidaridad siguen vivas en la vida diaria.

