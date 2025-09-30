“El doctor me salvó la vida”: Julio César Chávez operado con éxito del riñón

Luego de ser hospitalizado el pasado fin de semana en el hospital Los Ángeles de Culiacán, Sinaloa, México, Julio César Chávez fue operado con éxito de un problema renal.

Tras una cirugía sin contratiempos, Julio César Chávez publicó en sus stories un video con el equipo médico celebrando el resultado. “Estoy aquí con los tres doctores, Imán Aguilar, Juan Carlos y el Dr. Sergio Sandoval, quien fue mi médico toda la vida”, indicó.

Más tarde, Chávez confesó que el doctor Aguilar fue clave para salvarle la vida, al detectar una infección en sus primeras fases debido a los cálculos renales.

“Aquí, el doctor fue quien realmente me salvó la vida, porque lo que tenía era un poco peligroso, la verdad es que ya se estaba haciendo pus”, confesó.

“Le quitamos una piedrita del riñón izquierdo, que ya estaba infectado, pero todo está muy bien y ya apenas está listo para volver a entrenar”, confirmó el médico.

En redes sociales, Myriam Escobar, esposa de la leyenda mexicana, también ofreció detalles de la intervención. Chávez empezó a sufrir un cuadro de dolor agudo y acudió al hospital para un diagnóstico.

“Me está llamando mucha gente preocupada, resulta que le agarró un dolor, fue a checarse y pues resultó que traía unas piedritas ahí que necesitaban sacarse porque dicen que es muy doloroso”, detalló.

“Entonces es algo rápido, es algo sencillo y él dijo: ‘de una vez, háganme lo que tengan que hacer (…) todo está bien, todo está bien. Él está superbién, ya las piedritas se las disolvieron y no hay más de qué preocuparse. Como él dice: hay campeón para rato. Muchas gracias por sus bonitos deseos, se les agradece muchísimo”, comentó.

La familia Chávez no ha tenido meses fáciles. En julio, Julio César Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles por problemas migratorios y supuestos vínculos con el crimen organizado. Posteriormente trasladado a un penal federal en Hermosillo, Sonora, donde enfrentaba un proceso legal.

En años recientes, Chávez ha sido hospitalizado en varias ocasiones por malestares físicos, incluyendo problemas respiratorios y cardíacos. Aunque no se han detallado diagnósticos graves, sí ha tenido episodios que preocuparon a sus seguidores, como su ingreso en 2022 por una arritmia leve.



