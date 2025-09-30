Empujón de agente de ICE en Federal Plaza de NY deja a camarógrafo en camilla y con collarín

Un camarógrafo resultó hospitalizado este martes en Nueva York tras recibir un empujón de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el edificio federal de 26 Federal Plaza, donde se realizaba una detención, lo que generó condenas inmediatas de autoridades locales.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el reportero L. Vural Elinor, de la agencia turca Andalou, cayó al suelo durante un tumulto en el ascensor del edificio, fue inmovilizado y sacado en camilla con collarín.

En el mismo forcejeo, otros fotógrafos también fueron empujados por agentes enmascarados.

La periodista Stephanie Keith, quien publicó el video, describió la situación: “Los agentes federales, mientras detenían a gente en el ascensor, lanzan al suelo a dos fotógrafos hiriendo a L. Vural Elinor, camarógrafo y videógrafo jefe de Andalou Agency, que fue sacado en una camilla”.

More violence at the federal courthouse in Manhattan. ICE agents slam two press photographers to the ground, one was injured and taken out of the hallway on a stretcher pic.twitter.com/Q3ZMOsGUl0 — Stephanie Keith (@Steffikeith) September 30, 2025

Condenan la violencia de ICE

La reacción política no tardó. La gobernadora Kathy Hochul el incidente: “Agentes del ICE enmascarados empujaron e hirieron a periodistas hoy en Federal Plaza. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí?”.

El contralor de la ciudad, Brad Lander, denunció “otro ataque violento de un oficial del ICE, esta vez a un periodista”, y lo calificó como “otro ataque a la Primera Enmienda, nuestros vecinos y nuestra democracia”.

El episodio ocurre apenas una semana después de que circulara un video donde agentes del ICE arrojaban al suelo a una mujer inmigrante que pedía no detener a su esposo, lo que el propio Departamento de Seguridad Nacional calificó de “inaceptable”. Pese a que el agente señalado fue despedido, trascendió que había sido reincorporado tras una revisión interna.

El candidato a alcalde Zohran Mamdani vinculó ambos sucesos y acusó a la agencia federal de ejercer “violencia rutinaria” contra inmigrantes y quienes cubren sus historias. “Hace poco ICE empujó a una mujer que preguntaba por la detención de su marido y hoy atacaron a periodistas”, dijo.

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, declaró que ICE “ha demostrado un flagrante desprecio por la dignidad y la seguridad humanas” y pidió que se retiren a los agentes de los tribunales.

“Nuestros tribunales de inmigración deberían ser lugares donde se respete el debido proceso y la justicia, no donde la violencia sea la norma. Seguimos exigiendo que el ICE sea retirado de nuestros tribunales de inmigración y que cada familia que busca el debido proceso sea tratada con dignidad y justicia”, declaró Awawdeh.

Con información de EFE.

